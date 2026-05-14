「匠心真食饗宴」好滋味！ 竹縣青農展現產地到餐桌創新實力

新竹縣青農聯誼會成員細心準備每道料理。（新竹縣農會提供）

意源廚房主廚劉意源帶領8位新竹縣青農聯誼會成員，歷經2個月課程培訓，將在地特色農產融合客庄創意料理，端出「青農匠心真食饗宴」成果，從前菜與飲品的黑豆麵包、梅釀番茄沙瓦，到主食與熱菜的樹豆雞湯、刺蔥蒸雞、馬告烤蔬菜，以及最後甜點與午茶的柑橘奶酪、咖啡、番茄冰棒等，一桌料理盡是新竹土地的好滋味。

新竹縣政府農業處與新竹縣農會攜手辦理餐桌料理與品牌實戰工作坊，青農許毓姍、范宇志、彭敬雯、羅仕伃、曾翔平、謝佩珊、楊宗凡及吳佳姸，歷經2個月的課程，從食材溯源、菜單設計到實際烹調，最後端出豐盛成果。

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農業處長傅琦媺表示，此次饗宴是青農實力的最佳展現，從產地到餐桌，看見的是新竹農業的創新能量與永續潛力，融合在地風土的創意菜單，未來期能進一步導入校園午餐或食農教育課程，讓學童從餐桌上認識在地食材，將食農理念向下扎根。

竹縣農會表示，青農不只會種，更懂得透過品牌與創意為農產品加值。這次創意料理的呈現，結合食農教育與行銷推廣，深化地產地消，期打造新竹縣農業新亮點，讓更多民眾認識並支持在地好物。

這次饗宴食材全數來自縣內各鄉鎮青農及休閒農業區，包括新豐鄉「大口吃米」白米及黑豆、新竹縣農會雲裳烏龍茶及柑桔、芎林鄉「龜來農場」桃太郎番茄、竹東鎮阿金姐工作坊脆梅及桔醬、新埔鎮「大墩山休閒農業區」柿餅及老菜圃、新埔鎮「北平山林咖啡莊園」咖啡、峨眉鄉「十二寮休閒農業區」紫蘇及薄荷葉。

還有峨眉鄉「橘子會吃醋」柑橘果醬、關西鎮「散慢農場」有機蔬菜、五峰鄉「馬賴農場」樹豆、馬告及各式蔬菜、五峰鄉「和平部落休閒農業區」段木香菇及刺蔥，以及寶山鄉「欖仁森果」橄欖及橄欖油等。#

新竹縣青農展現餐桌創新實力與品牌價值。（新竹縣農會提供）

「青農匠心真食饗宴」成果展邀請各界貴賓共同品味在地農產之美。（新竹縣農會提供）

「青農匠心真食饗宴」成果展邀請各界貴賓共同品味在地農產之美。（新竹縣農會提供）

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