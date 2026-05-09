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    首頁 > 生活

    黃金博物館礦山學講堂 解密陰陽海與黃金瀑布

    2026/05/09 09:18 記者盧賢秀／新北報導
    黃金博物館礦山講堂邀請國內外不同領域專家，透過講座、實作等多元形式，展現礦山多元價值。（黃金博物館提供）

    黃金博物館礦山講堂邀請國內外不同領域專家，透過講座、實作等多元形式，展現礦山多元價值。（黃金博物館提供）

    新北市黃金博物館有顆大金磚，價值不斐，到黃金博物館摸摸金磚沾財氣之外，周邊水金九百年的礦業累積了豐富的礦業文史、文資及獨特的生態，黃金博物館規劃「水金九礦山學」講座，帶領民眾從不同角度重新認識水金九，並透過實作解密陰陽海與黃金瀑布等美麗地景成因，即日起開始免費報名。

    黃金博物館館長林文中表示，為持續累積「水金九礦山學」地方知識及凝聚地方社群向心力，並擴大觸及產官學界不同領域人士，以建構完善的金銅礦業資產保存網絡，博物館透過礦山講堂，扣合水金九地質、自然生態領民眾從多重維度重新認識水金九、人文歷史、文化資產保存活用等議題，邀請不同專家學者帶領民眾從不同角度重新認識水金九。

    講師許峰源分享如何將龐大的礦業文史資料，透過漫畫轉譯，讓現代人因動人故事親近礦業文化；另外，在歷史脈絡與科技轉譯方面，將邀請黃紹恆、李毓中等學者從宏觀的文史角度切入，探討礦山如何發展成今日風貌，並剖析其背後反映的時代特徵。

    在地記憶與地景探索也是講堂的亮點之一，講師安嘉芳將透過地方文史考察的案例，分享官方的紀錄如何與地方人的記憶產生有意義的連結；黃克峻將透過實作課程，親自解密陰陽海與黃金瀑布等美麗地景的成因；陳惠芬則帶領民眾探索更為基礎的岩石與礦物的基礎知識。相關場次及報名資訊請至黃金博物館官網ACCUPASS活動通查詢。

    黃金博物館透過礦山講堂系列講座，帶領民眾認識水金九礦山學的內涵。（黃金博物館提供）

    黃金博物館透過礦山講堂系列講座，帶領民眾認識水金九礦山學的內涵。（黃金博物館提供）

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