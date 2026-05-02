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    首頁 > 生活

    高雄玉荷包荔枝結果率57％ 預計月中上市

    2026/05/02 00:15 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄玉荷包荔枝結果率達5成7。（記者陳文嬋攝）

    高雄玉荷包荔枝結果率達5成7。（記者陳文嬋攝）

    高雄玉荷包荔枝聞名國際，今年氣候比較穩定，結果率達5成7，農業局也導入智慧農業，以綠光燈照降低蟲害，搭配智慧灌溉提升品質，帶動整體產量回穩，預計5月中上市。

    高雄是全國玉荷包荔枝最大產地，種植面積2314公頃，占整體荔枝總面積77%，產量與面積都是全國第一，以大樹區1648公頃為大宗，其次為旗山區350公頃，經濟產值高達16億元。

    高雄玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般得名，果核小、果肉Q彈，口感甜中帶酸、結實又多汁，甜度可達20度以上，品質好受歡迎，甜蜜滋味令人難忘。

    農業局近年輔導果農導入智慧農業提高產業韌性，導入綠光燈照降低蒂頭蟲危害達99%，穩定收益、減少用藥超過50%，民眾吃得更健康、安心；並導入智慧灌溉，遠端遙控自動灌溉，省時、省人力5成以上，精準控水、提升品質。

    今年氣候比去年穩定，開花率一度達8成，卻因清明節前下一波雨，適逢結果初期遇雨落果，造成結果率剩下5成7，仍比前2年大減剩下3成佳，整體產量回穩，預計5月中上市。

    神農獎玉荷包達人尤惠璋說，每年面對氣候異常挑戰，今年開花率達9成，春雨早到又下太大，造成落果太多，結果率剩下6成8，產量雖比去年好，但增加不到2成，春雨攪亂低於預期。

    玉荷包荔枝目前成長拇指大小，民眾搶先預購詢問度高，果農陸續開放預購，尤惠璋表示，玉荷包今年比往年早上市，最佳賞味期為5月底至6月初。

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