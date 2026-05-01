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    首頁 > 生活

    卓榮泰視察馬祖觀光 體驗國之北疆獨特文化底蘊

    2026/05/01 18:59 記者吳柏軒／台北報導
    行政院長卓榮泰（船頭前左）與團隊體驗南竿北海坑道搖櫓活動。（馬管處提供）

    行政院長卓榮泰（船頭前左）與團隊體驗南竿北海坑道搖櫓活動。（馬管處提供）

    位於國之北疆的馬祖具有獨特文化底蘊，從早年軍事管制到近年走向觀光發展，交通部觀光署20年來投入建設約4.25億元，行政院長卓榮泰趁勞動節連假，赴馬祖視察，肯定在地發展，將持續支持馬祖推廣智慧與永續旅遊，其軍事文化遺產成為台灣邁向國際觀光的亮點。

    卓榮泰赴馬祖視察「南竿北海遊憩區」，親自走訪大漢據點及北海坑道，體驗特色搖櫓活動，他表示，馬祖具備國之北疆獨特的文化底蘊，交通部將持續支持馬祖推廣智慧與永續旅遊，讓其軍事文化遺產成為台灣邁向國際觀光的亮點，並誠摯歡迎國內外友人親身走訪一趟馬祖，欣賞當地獨特文化底蘊與自然壯麗奇景，感受慢活慢遊的藍調時光。

    觀光署馬祖國家風景區管理處處長洪志光說，自接管北海遊憩區，20年共投入約4.25億元建構全齡友善景區，南竿遊客中心在2023年完成戶外階梯平台通用化工程，轉變為無障礙觀景大平台，不僅是夜間欣賞藍眼淚的絕佳位置，更可舉辦微光音樂會、觀光產業市集。目前遊憩區已連結遊客中心、北海坑道與大漢據點的「三點一線」海濱無障礙步道，讓行動不便的旅客也能體驗馬祖海岸風情。

    而馬祖北海坑道是最具代表性的軍事工程，早期是專為停泊戰艇（運補艇）設計的地下碼頭，如今轉為觀光景點，可供遊客坐船並在特定季節欣賞知名景色「藍眼淚」；洪志光說，目前也在規劃「南竿北海坑道內部無障礙設施改善工程」，預計投入5040萬元全面改善鋪面、護欄、照明及逃生設施、優化登船與徒步遊覽動線、整建內部設施、導入即時水位監測與預警設備、豐富解說素材，一次性改善坑道安全，提升服務品質。

    觀光署副署長黃勢芳指出，相信在不久的將來，無論是年紀較大、攜帶嬰幼兒以及行動不便的旅客，都能一路輕鬆登上南竿北海坑道內的搖櫓船，體驗無動力環保、慢活的特色水域活動，白天欣賞壯闊坑道的奇石之美、夜間感受藍眼淚的夢幻。

    馬祖國家風景區管理處打造南竿北海坑道無障礙坡道，讓旅客坐輪椅也能參訪，體驗在地獨特軍事文化。（馬管處供）

    馬祖國家風景區管理處打造南竿北海坑道無障礙坡道，讓旅客坐輪椅也能參訪，體驗在地獨特軍事文化。（馬管處供）

    行政院長卓榮泰（右7）在51勞動節登上馬祖，參訪當地獨特的軍事文化底蘊及觀光資源。（馬管處提供）

    行政院長卓榮泰（右7）在51勞動節登上馬祖，參訪當地獨特的軍事文化底蘊及觀光資源。（馬管處提供）

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