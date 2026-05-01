蘆竹母親節表揚 慈母為身障兒付出、「推己及人」任特教志工

桃園市蘆竹母親節表揚，42位模範母親合影。（記者謝武雄攝）

蘆竹區公所今舉行模範母親表揚活動，共有42位模範母親，其中張青萸長子自出生即罹患水腦並發展遲緩，多年來她不辭辛勞尋求各項醫療與復健資源，親力親為陪伴成長，展現無私母愛；此外她還推己及人，長期擔任特教志工及社區、新住民關懷據點志工，積極投入公共服務，並將自身經驗回饋社會，協助其他家庭走出困境。

張青萸也帶領孩子參與社區服務，使其由受助者轉為助人者，逐步建立自信與社會連結。另劉安惠為排灣族原住民，長子為重度身心障礙者，多年來陪伴孩子面對生活挑戰，她也擔任國小特教班志工及家長代表，積極推動校園建置共融遊戲場，引薦台灣地板滾球運動聯盟進入校園，使特教班學童體驗滾球運動。

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劉安惠長期投入特殊教育學童服務，曾獲桃園市2023年模範身心障礙家庭照顧者表揚，近年積極學習珠繡、藍染及編織等傳統技藝，投入原住民族文化的學習與傳承，展現對族群文化的熱忱。

73歲的夏附閔，長期致力於客語教學與文化推廣為客語薪傳師，退休後仍投入客語教學，教授生活客語班，並於學校及社區推廣客語文化，曾榮獲桃園市推廣有功人員獎、蘆竹區長青楷模獎，蘆竹區國語文競賽客語朗讀社會組獲第一名，是終身學習的代表。

副市長蘇俊賓致詞時指出，每位模範母親背後都有動人的故事，他感謝在地里長、協會以及社團用心發掘這些值得被看見的典範，讓更多人能感受到母愛的偉大與社區的溫暖。

蘆竹區長李岳壇表示，今年表揚活動以「馨愛永傳、盛情長伴」為主題，藉由公開表揚彰顯母愛無私奉獻精神，並傳遞溫馨感恩與世代傳承之價值。

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