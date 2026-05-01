築間老闆被爆曾痛罵蔡英文！徐閉點破虧損3原因：競爭力不足別怪網友

築間餐飲集團創辦人林楷傑。（資料照）

知名餐飲集團「築間」近期深陷輿論風暴，不僅因去年虧損高達3億元引發熱議，創辦人林楷傑更被挖出7年前曾發文痛罵時任總統蔡英文。對此，網紅徐閉從一個「火鍋愛好者」的視角切入，直言築間營收走下坡，政治傾向只是其次，產品競爭力不足才是致命傷。

徐閉在臉書發文表示，築間目前面臨三大問題。首先是「定價策略」，要便宜、品質不錯會選錢都或當地自營的小火鍋店，要吃品質好一點的也不會選擇價位不上不下的築間。其次是，周圍沒人推薦過，愛吃鬼的朋友通常也很愛吃，但身邊親友從來沒人推薦過築間。

請繼續往下閱讀...

徐閉接著說，火鍋和燒肉本來就是台灣戰國市場，競爭這麼激烈的市場，業者一定要找到自己無法取代的利基，例如錢都就是俗又大碗，而且客製化的自由度很高，例如遇到不喜歡的蔬菜可以全部換成高麗菜；黑毛屋那種價位以上就是肉很好、環境很好。

「築間有什麼特色？」徐閉直言沒有，台灣人現在喜歡去的吃到飽都走精緻高價位了，大家就是變有錢了。當同業營收一直往上，「只有你自己往下時，你該檢討的應該是自己的產品，不是怪網路上的人罵你的政治傾向，我說真的，所謂的青鳥如果號召力這麼強大，還會32:0嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法