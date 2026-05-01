東港黑鮪魚文化觀光祭開幕在即 屏東沿海連假湧人潮

東琉碼頭今天湧進大量人潮。（記者陳彥廷攝）

屏東每年5月的重頭戲「黑鮪魚文化觀光祭」將於5月2日登場，加上今年的五一連假是首度全國一起放假，今天早上就有許多已等不及的饕客趕到華僑市場準備要嘗鮮，整個活動則於明天在東新國中前封路舉行，並由周湯豪、戴愛玲、孫淑媚、草屯囝仔等多位人氣歌手重磅開唱，揭開「海派」的序幕。

五一勞動節連續假期今天正式展開，屏東警方評估，受「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」開幕在即及民眾出遊需求影響，整個屏東的沿海路段從清晨就已開始湧現前往東港、恆春、墾丁及台東方向旅遊車流。

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屏東警方除屏鵝公路主線疏導外，警察局也針對重要景區及熱門路段預先部署勤務，包括東港華僑市場、萬巒豬腳街等觀光熱點，預期連假期間將湧入大量人車，轄區分局將加強周邊停車引導、路口管制及行人安全維護。

東港警分局指出，前往東琉碼頭及華僑市場，使用漁會魚市場停車場（規劃兩車道收費入場）、中山路立體停車場及鹽埔漁港停車場，警方將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制，另朝隆路段科技執法已針對「違規停車」及「車不停讓行人」違規進行取締，提醒切勿違規。

東港警分局長高志正建議民眾遇有道路壅塞情形時可避開車潮，改走替代道路，避免因交通壅塞影響出遊興致，行前可多利用「屏東GO好玩APP」查詢，掌握即時道路交通狀況，如遇觀光景點突發壅塞，實施交通管制措施，敬請配合員警、義交指揮疏導循序前進，也提醒民眾騎車、開車時應多注意安全，駕駛時保持專心並遵守交通規則，以維護行車安全及順暢。

東港朝隆路交管措施。（警方提供）

2025黑鮪魚文化觀光季的海洋音樂會。（屏縣府提供）

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