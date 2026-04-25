太崩潰！漢神洲際人潮＋中職開打 台中北屯車龍回堵2公里畫面曝

台中洲際百貨今天週末遇上中職洲際球場賽事，周邊交通大塞車，一路回堵。（翻攝自四民里長臉書）

台中洲際購物廣場開幕以來，首次在週末假日遇上中職賽事，今天下午3、4點湧入看球車潮，造成交通大打結，車輛從環中路、崇德路、長生巷到四平路巷弄一路回堵近2公里，每個路口幾乎都打結、塞爆，連當地住戶也塞到無法出門，晚間球賽結束加上購物人潮，民眾塞到直呼「太崩潰了！」

漢神洲際購物廣場開幕迄今營運近2週，交通局昨天發布新聞稿指，期間歷經棒球及籃球共4場賽事，帶動人潮車流，實地觀察停車場空間尚有餘裕，周邊交通狀況大致良好，結果今天周末首遇漢神辦活動，加上中職球賽，交通立刻打結，車潮湧入百貨及球場方向，交通幾乎癱換，民眾大罵「太扯！」

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當地四民里里長江麗慧PO出民眾提供的空拍影像，車流從環中路一路擁塞，沿著崇德路、長生巷到四平路巷弄一路回堵近2公里，如大型停車場，每個路幾乎大結，車輛動彈不得。

今天漢神停車場一度滿位，逛街民眾抱怨好不容易到停車場，等上半個多小時仍無法進入，看球賽的球迷也大罵，現在交通變得蠻亂的，要求盡快改善；晚間8點球賽結束，有球迷要從洲際立體停車場開車離開，繳費機隊伍大排長龍，再塞車出去，直罵是「地嶽停車場。」

江麗慧直指2個週末以來，接不完里民投訴電話抱怨「交通癱瘓」，住戶批評每個週末都動彈不得，都被漢神的車流湧進，難以出門；四民社區發展協會理事長游天機則指，今天週六棒球比賽加上漢神百貨人潮，環中路車流被引導停洲際立體停車場，必須繞一大圈從崇德十八路、長生巷、四平路、568巷到停車場，反而使塞車範圍擴大，建議環中路能左轉四平路。

台中洲際百貨今天週末遇上中職洲際球場賽事，周邊交通大塞車，一路回堵。（翻攝自四民里長臉書）

今晚賽事結束加上洲際百貨車潮，崇德路十九路及四平路塞車。（翻攝自交通局即時影像）

今晚賽事結束加上洲際百貨車潮，崇德路3段及崇德路十九路塞車。（翻攝自交通局即時影像）

台中洲際百貨今天週末遇上中職洲際球場賽事，周邊交通大塞車，一路回堵。（翻攝自四民里長臉書）

洲際立體停車場繳費機出現人龍。（翻攝自threads）

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