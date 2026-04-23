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    首頁 > 生活

    毛小孩嗨翻！高雄狗狗友善公車5月試辦

    2026/04/23 20:36 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市試辦狗狗友善公車，一起體驗帶毛孩同搭公車。（高市交通局提供）

    高雄市試辦狗狗友善公車，一起體驗帶毛孩同搭公車。（高市交通局提供）

    高雄市帶狗搭公車出遊不再是夢！交通局宣布自5月1日起試辦「假日狗狗友善公車」，先由港都客運52A路線提供服務，於例假日（含國定假日）提供22班次服務，狗狗只要繫上牽繩、不需裝籠，就能輕鬆搭公車，和主人一起出門散步、曬太陽。

    交通局局長張淑娟表示，過去中大型犬因體型限制，飼主難以帶著牠們搭公車外出，此次試辦特別挑選行經中正狗狗運動公園的52A路線，於假日期間提供專屬「狗狗友善班次」，飼主只要為狗狗繫好牽繩，就能一起搭公車出門走走，不僅讓毛小孩更容易出門放風，也讓高雄朝向動物友善城市再邁進一步。

    動保處也提醒牽引落地犬隻者，即視同飼主，為維護行車安全及保障其他乘客權益，飼主搭乘公車時務必遵守乘車規範，一人限牽引一隻落地犬隻、自備清潔用品、不佔用座位，以及禁止餵食等規定，並隨時留意狗狗的情緒狀態與安全，必要時安撫牠們，讓大家都能擁有舒適的搭車體驗。

    狗狗試辦友善公車於假日（週六、日及國定假日）每日提供22班次往返：

    1、52A捷運衛武營站發車時間：06:00、07:15、08:55、11:00、13:05、14:45、15:10、16:40、19:30、20:50、22:00

    2、52A高雄車站發車時間：06:20、07:40、09:20、11:25、13:30、15:10、15:35、17:05、19:55、21:15、22:25

    交通局表示，目前已完成相關駕駛員的寵物應變教育訓練，友善班次也會在車輛上顯示「狗狗友善公車」字樣，方便民眾辨識。

    除了此次試辦班次外，其餘一般公車仍維持「寵物須裝籠」的搭乘規定，也希望市民朋友在試辦期間對毛小孩乘客多一點包容與耐心，也期盼飼主共同維護優質乘車環境；相關乘車資訊可至高雄市政府交通局官網或「高雄i-Bus」App查詢。

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