400公尺藏4陷阱！彰148縣道改善變調 民怨炸鍋：恐成「道路絞肉機」

彰化縣埔心鄉中正路二段（148縣道）近期進行道路標線改善，卻因設置過多路緣石（畫面左處），反成道路陷阱，引起民怨炸鍋。（記者陳冠備攝）

彰化縣埔心鄉中正路二段（148縣道）近期進行道路標線重繪、設置庇護島及人行道路沿石等改善工程，原意提升行人安全，卻因設計爭議引爆民怨。當地居民直指，新設施不僅未改善交通，反而處處暗藏危機，痛批該路段恐成「彰化最大的道路陷阱」。

當地居民指出，改善工程全長約400公尺，至少出現4處問題設計。其中，彰化醫院前中央分隔島標線由原本1公尺大幅擴增至2.5公尺，雙向車道明顯縮減；更在慢車道中突兀設置人行道與路緣石，壓縮機車通行空間，迫使騎士與大型車輛爭道，險象環生。民眾憂心，恐成為「楊梅休息站」翻版，淪為道路絞肉機。

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此外，埔心消防隊前的機車道設有2處獨立島狀路緣石，機車行經須緊急煞車繞行，不僅易自摔，更妨礙消防車進出；另天橋下為增加行人停等空間，也設置突出路面逾2公尺的路緣石，夜間辨識度不足，同樣被批為陷阱。消防隊員坦言，設置後已造成上下班時段回堵，原本機車可在路口讓出空間供消防車通行，如今車流被壓縮至慢車道，反而造成出勤不便，且施工過程還掩埋原有排水孔，恐釀積水災情。

陳姓鄉民痛批，148縣道是埔心、溪湖往員林的重要幹道，車流本就繁重，卻以「行人優先」為名壓縮機車路權，且施工前未與地方充分溝通，「難道汽機車族都不是人？」更質疑若未來發生事故，是否需由縣府承擔國賠責任，要求立即檢討並拆除不當設施。

但也有民眾持不同看法。就讀溪湖高中的張姓學生表示，過去該路段缺乏人行空間，每次騎腳踏車，常有大車呼嘯而過非常危險，如今設置人行道後確實較為安全，但建議寬度可適度縮減。

爭議也引發民代關注，立委陳素月、縣議員劉珊伶及埔心鄉代表黃雯臻昨邀集縣府工務處、交通處會勘。陳素月表示，道路改善應兼顧各類用路人安全，而非單一導向，呼籲縣府儘速檢討，讓工程回歸提升整體交通品質的初衷。

民眾痛批，為了加大人行道，政府無視車流，貿然增加路緣石設施，無異壓縮機車路權，行車險象環生。（記者陳冠備攝）

溪湖高中學生表示，該路段常有大車呼嘯而過，設置人行道後確實較為安全，但建議寬度可適度縮減。（記者陳冠備攝）

埔心消防隊前的機車道設有2處獨立島狀路沿石，機車行經須緊急煞車繞行，不僅易自摔，更妨礙消防車進出。（記者陳冠備攝）

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