新北考古季開幕！台韓海女特展 跨國考古體驗齊發

新北市政府副秘書長柯慶忠（右）為感謝南韓國立海洋博物館研究員致贈珍貴的海女裝備，今於新北考古季開幕會，致贈感謝狀。（圖由新北市立十三行博物館提供）

新北市立十三行博物館主辦「2026新北考古季」今舉辦開幕活動，以「永續蔚藍進行式」為主題，自3至5月串聯國內外產官學界，於館內推出特展、國際論壇、考古生活節與永續市集等系列活動，今年首度聯手南韓國立海洋博物館推出「阮ê海海人生—台韓海洋文化交流特展」，4月25日、26日為活動重頭戲，館方安排免費接駁車邀民眾參與盛宴。

新北市副秘書長柯慶忠表示，今年的新北考古季意義非凡，台韓海洋文化交流特展透過台韓海女技藝與造船工藝的對話，展現跨越國界的海洋情感與「人海共生」的永續精神；南韓海洋博物館長金鐘海說，此次合作深化兩國在海洋文化資產保存上的連結，期盼未來持續透過實體展覽與學術研究，共同守護珍貴的海洋文化記憶。

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館方指出，活動重頭戲將於4月25日、26日盛大舉辦，集結國內外逾40間專業機構，帶來豐富多元的互動闖關與手作活動，像是可體驗南韓海洋博物館的「滿載福氣的海洋屏風」創作、全谷史前博物館解鎖極地生存智慧的「因紐特雪鏡裝飾」，以及日本山梨縣立考古博物館帥氣的「鯊魚齒石製項鍊」DIY等。

還有，可在台大人類學博物館「名不虛船」中體驗海上貿易；清大水下考古中心的「破釜沉舟」潛入模擬海域直擊沉船現場；蘭陽博物館挑戰史前漁撈技能，認識「舌尖上的史前時代」；淡水文化基金會重現傳統討海人的「蛤蜊耙」沙洲尋寶，以及東管處寓教於樂的「永續海鮮鍋」等遊戲體驗。

5月16日、17日壓軸推出「十三綠時尚 X 小樹市集」，現場規劃逾200個攤位，推廣二手物品循環及永續教育體驗；十三行博物館館長羅珮瑄表示，新北考古季不僅是全民嘉年華，更是文化扎根與環境教育的重要實踐，4月25日、26日兩天活動期間，在捷運關渡站、蘆洲站及八里渡船頭設有免費接駁專車，相關資訊可至十三行博物館官網查詢。

新北市立十三行博物館主辦「2026新北考古季」，今年首度與南韓國立海洋博物館聯手推出台韓海洋文化交流特展。（圖由新北市立十三行博物館提供）

「2026考古生活節」集結國內外逾40間專業機構，帶來豐富多元的考古體驗。（圖由新北市立十三行博物館提供）

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