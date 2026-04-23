台南招商8年吸金2421億！黃偉哲：打造友善投資環境

康達盛通生活事業股份有限公司在東區打造複合式商場，將持續升級台南商業版圖。（南市經發局提供）

台南近年招商動能持續升溫，商業投資規模快速擴張，逐步形塑南部消費與服務產業新重鎮。過去1年，包括誠品生活台南、新光三越台南小北門店相繼開幕營運，以及三井Outlet Park二期擴建落成，帶動人流與消費成長；昨（22）日統一企業集團子公司康達盛通生活事業股份有限公司於東區動土興建占地約4000坪的複合式商場，顯示企業持續看好台南市場發展潛力。

市長黃偉哲表示，市府以打造友善投資環境為核心，透過重大投資會報機制強化跨局處協調，針對交通影響評估、都市設計審議及建照申請等關鍵行政程序加速審查流程，降低企業投資不確定性，提升整體開發效率。此次崇明商場案即在市府協助下順利推進，預期完工後可串聯周邊生活圈，形成區域型消費聚落。

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經發局長張婷媛指出，指標性商業設施接續到位，不僅擴大零售與服務產業規模，也有助於吸引品牌進駐與上下游產業集聚，強化城市商業機能。統計近8年來，台南已完成134件重大投資案，累計投資金額達2421億元，反映招商政策逐步轉化為實質經濟動能。

經發局分析，複合式商場結合零售、餐飲與休閒娛樂功能，可有效延長消費停留時間，提升整體客單價，並帶動周邊不動產與商圈價值。隨著大型開發案陸續落腳，台南商業結構正朝多元化與高質化發展，城市競爭力同步提升。

新光三越台南小北門店帶動周邊商業發展。（記者洪瑞琴攝）

南台灣首家日系暢貨中心的三井Outlet二期，滿足民眾餐飲、購物與娛樂等各類消費需求。（南市經發局提供）

6000坪規模的誠品生活台南，為誠品南台灣最大店點。（記者洪瑞琴攝）

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