Meta追蹤員工滑鼠與鍵盤紀錄訓練AI 掀隱私爭議

根據路透社取得的內部備忘錄，Meta表示，公司在美國員工的電腦中安裝新的追蹤軟體，用於記錄滑鼠移動、點擊與鍵盤輸入情況，以協助訓練其人工智慧（AI）模型。

路透社報導，Meta指出，這是公司推動打造可自主執行工作任務的AI代理（AI agents）整體計畫的一部分。

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根據其中一份備忘錄，這個名為「模型能力計畫」（MCI）的工具將在工作相關應用程式（App）與網站上運行，也會不定期截取員工螢幕畫面，目的是讓AI模型學習如何像人類一樣操作電腦，例如熟練地在下拉選單中點選內容、使用鍵盤快捷鍵，以及在不同工作流程之間切換等。

備忘錄寫道：「這是所有Meta員工都能透過日常工作幫助模型進步的方式。」

臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta正積極將AI導入工作流程，並重塑人力結構，主張此舉能提升營運效率。

Meta技術長博斯沃斯（Andrew Bosworth）對員工說：「我們的願景是由AI代理負責主要工作，而人類的角色是指導、審核並協助其改進，透過觀察人類介入行為，讓AI在下一次表現更佳。」

他並未明確說明將如何訓練這些AI代理，僅表示Meta會「嚴謹地建立各類工作互動所需的數據與評估機制」。

Meta發言人史東（Andy Stone）證實，MCI蒐集的數據將成為訓練資料來源之一。

●AI重塑勞動力

史東表示，MCI蒐集的數據僅限用於訓練AI模型，不會用來評估員工績效或做其他用途，並稱公司已設置保護「敏感內容」的機制，但未說明哪些數據將被排除。

他說：「若要打造能夠協助人們完成日常工作的AI代理，模型必須理解真實使用情境，例如滑鼠操作、點擊按鈕與瀏覽下拉選單等。」

今年以來，美國大型企業普遍出現以AI取代部分人力的趨勢。AI工具能在有限人力監督下完成應用程式開發與大量數據整理等複雜任務，已在矽谷引發熱潮，也促使部分企業高層計劃大規模裁員。

Meta計劃自5月20日起裁減全球約10%人力，並考慮今年稍晚將進一步大裁員。

電商與雲端運算巨擘亞馬遜（Amazon）近月裁撤約3萬名企業員工，占其白領人力近10%；金融科技公司Block則在2月裁減近半數員工。

●監控員工工作疑慮

耶魯大學（Yale University）法學教授阿瓊瓦（Ifeoma Ajunwa）指出，鍵盤記錄與螢幕監控技術過去多用於調查員工不當行為或非工作相關活動，如今擴展至AI訓練用途，意味白領員工正面臨更高程度的即時監控。

她表示，「在美國聯邦層級，企業對員工監控並無明確限制」，僅部分州法要求雇主需事前告知。

多倫多約克大學（York University）法學教授史特法諾（Valerio De Stefano）則指出，歐洲法律可能禁止此類監控。在義大利等國，以電子監控追蹤員工生產力屬違法行為；德國法院亦規定，僅在涉及重大犯罪嫌疑等特殊情況下，雇主才可使用鍵盤記錄技術。

他補充說，這類做法可能違反歐洲「一般資料保護規則」（GDPR）。（編譯：劉文瑜）1150423

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