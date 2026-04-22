國5銜接蘇花改啟動審議 目標5年內完工

國5銜接蘇花改計畫今天辦理基本設計現勘審議會議，圖為國5銜接起點。（記者江志雄攝）

國道5號銜接蘇花改公路計畫今天（22日）辦理基本設計現勘審議會議。行政院公共工程委員會主委陳金德說，如果審議通過，將陸續啟動細部設計及發包作業，希望在開工後5年內完成。

國5銜接蘇花改計畫從國5蘇澳端通車終點往南延伸，經過新城溪、九股山、糞箕湖山區域，直達蘇花改東澳隧道北口，全長6.7公里，沿途新建5座隧道、7座橋梁，工程經費365億6000多萬元，預計明年7月開工，工期5年。

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陳金德今天帶領審議委員到蘇澳現勘，下午在國5蘇澳服務區舉辦審議會議。陳金德表示，基本設計審議會議若能通過，便可著手細部設計及發包作業，銜接工程完工後，從台北開車到花蓮，沿著國5接蘇花改、蘇花安到花蓮崇德，形成高速公路連接快速道路的路網，讓交通往來更加便捷。

另外，花蓮崇德到台東規劃花東快速道路，國5銜接蘇花改將成為東部地區高速公路連接快速道路路網的第一段，希望5年內完工。蘇澳鎮長李明哲期盼銜接工程如期如質完成，解決蘇澳市區假日的塞車問題。

蘇花改通車後，行經國5前往花蓮的車流，必須進入蘇澳市區再開上蘇花改，增加地方交通負擔，也影響行車效率，國5銜接蘇花改工程完工後，可望改善地方交通壅塞，同步提升行車效率，被視為串聯東部地區高速公路及快速道路路網的重要關鍵工程。

國5銜接蘇花改銜接起點（紅圈處）。（記者江志雄攝）

國5銜接蘇花改路線圖。（記者江志雄翻攝）

行政院公共工程委員會主委陳金德（中）今天率隊到蘇澳現勘國5銜接蘇花改路線。（記者江志雄攝）

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