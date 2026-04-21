停水施工23小時 4/28台南3區3萬6千多戶受影響

台南市東、北及中西等三區三萬六千多戶，因自來水公司配合市府施工與汰換管線，將從四月二十八日上午九時起停水二十三小時。（自來水公司六區處提供）

自來水公司第六區管理處為配合台南市政府執行「台南火車站站前廣場圓環改建」需求，辦理「台南火車站站前廣場汰換自來水管線工程」，4月28日上午9時起至29日上午8時止，停水施工23小時，南市東區、北區、中西區停水戶數共計3萬6757戶。

六區處籲請影響地區的用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警，另考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。

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停水區域影響範圍如下：東區：圍下里、大同里、成大里（部分）、東門里；北 區：公園里、北華里、大興里、小北里（部分）、長興里；中西區：南美里、南門里、城隍里、小西門里、永華里、法華里、赤嵌里、郡王里、開山里等18里。

水公司提醒，停水施工期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而污染飲用水。復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水。有關停水相關訊息可撥打台南給水廠（06-3036097）、台南服務所（06- 2370021）或24小時客服專線1910，亦可上台水網站查詢。

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