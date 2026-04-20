生命影響生命！吳文讚號召捐創世電動床 感動醫療器材行老闆跟著捐

吳文讚（圖左）親友團捐贈12床電動醫療床，創世基金會今天（20日）收到電動醫療床，士氣大振；圖中為醫療器材行老闆張凱程。（創世基金會基隆院提供）

吳文讚、王玉萍夫妻2人，5年前捐贈1輛創世到宅服務車。近日，吳文讚得知基隆院電動床老舊亟待汰換，號召親友捐電動醫療床，今天（20日）12床送到基隆院，讓創世基金會士氣大振。其中，捐贈者之一的張凱程，就是醫療器材行老闆，感動吳文讚夫妻愛心，也跟進捐贈，讓志工們讚嘆「生命真的會影響生命」。

創世基金會基隆院院長李淑婷說，成立已經22年的基隆院是許多植物人的第二個家，也是許多家庭暫時安心的依靠。她表示，5年前，吳文讚因為協助輔具維修，與創世基金會基隆院結緣，吳在修繕過程中看見，創世不僅提供在院安養，更長期深入家庭推動到宅服務，深刻體會植物人家庭承受的沉重壓力。吳文讚與太太王玉萍捐贈到宅服務車，讓創世基隆院的服務範圍更遍及基隆北海岸地區。

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李淑婷表示，對植物人而言，每一次翻身、移位與上下床，都仰賴設備與人力協助，而電動醫療床不僅能降低壓傷風險、提升照護品質，也減輕第一線照護人員負擔，讓守護生命的過程多一分從容。

最近，吳文讚得知成立已22年的基隆院，有30床電動床老舊亟待汰換，便再次行動，號召親友共同捐助12張電動醫療床，盼讓長期臥床的植物人，能多一分舒適與安心。

今天一早，吳文讚親友團將嶄新的電動醫療床送達創世基隆院，並協助回收舊床再利用，他表示，「物命延續」不只是理念，更是團隊長年實踐的行動，讓每一份資源都能發揮最大效益，幫助更多需要的人。

李淑婷表示，目前尚有18床電動醫療床亟待汰舊換新，誠摯邀請社會各界加入守護行列，讓需要被照顧的生命，始終有人相伴。歡迎善心人士電洽創世愛心專線（02）2421-4738。

吳文讚親友團捐贈12床電動醫療床，創世基金會今天（20日）收到電動醫療床，士氣大振。（創世基金會基隆院提供）

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