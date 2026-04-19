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    首頁 > 生活

    「加羅林魚木」大爆花！台北街頭喜見5層樓高超美樹王

    2026/04/19 06:00 記者董冠怡／台北報導
    台北市加羅林魚木花期為每年4月份，花生長於帶葉枝條的先端，白色後轉變為淡黃色或橘黃色。（台北市公園處提供）

    台北市加羅林魚木花期為每年4月份，花生長於帶葉枝條的先端，白色後轉變為淡黃色或橘黃色。（台北市公園處提供）

    假日賞花去！台北市工務局公園路燈工程管理處說，仁愛路與敦化南路的仁愛圓環、溫州街都有種植「加羅林魚木」，花期為每年4月，現已全面盛開，花朵生長於帶葉枝條的先端，呈白色、黃色，宛如樹梢上撒滿糖霜，也為繁忙街頭增添優雅風情。

    公園處園藝工程隊長楊國瑜說，「加羅林魚木」原產於印度、東南亞及南太平洋島嶼，屬山柑科魚木屬植物，1930年引進，種植於台北植物園，花從白轉變成淡黃色或橘黃色，具有層次感。

    溫州街的魚木近5層樓高，獲封「台北市加羅林魚木樹王」，藏身於公館巷弄內，據傳40年前台電員工誤將珍貴魚木當菩提樹種下，因緣際會成為當地特色風景，近年台電配合打造開放場域，以不開挖方式設置露天涼椅，並且擴大美化周邊。

    1968年闢建的仁愛圓環，面積達5060平方公尺，串連幽靜的林蔭大道，除了定期種植花草，2007年再添加羅林魚木，如今小樹已長成參天大樹，更在春末開出銀白色的繽紛花朵，形成季節限定的美景。

    台北市溫州街的魚木將近5層樓高，有「台北市加羅林魚木樹王」稱號。（台北市公園處提供）

    台北市溫州街的魚木將近5層樓高，有「台北市加羅林魚木樹王」稱號。（台北市公園處提供）

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