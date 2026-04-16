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    首頁 > 生活

    降低對中國供應鏈依賴 捷克開發新無人機仿鳥群飛行

    2026/04/16 21:14 中央社
    捷克開發新無人機，降低對中國供應鏈依賴；圖為國內專業人員操作無人機勘災（太管處提供）

    捷克開發新無人機，降低對中國供應鏈依賴；圖為國內專業人員操作無人機勘災（太管處提供）

    捷克理工大學開發新無人機技術，結合高安全設計與仿生群體智慧，使無人機如鳥群般高速靈活行動，並將應用於關鍵基礎設施防護。開發團隊指出，歐洲製造商仍高度依賴中國供應鏈，而此無人機系統零件多採用捷克本土製造，以減少資安風險與強化技術自主性。

    捷克理工大學（ČVUT）電機工程學院近期開發新一代無人機技術，並在南波希米亞進行公開飛行展示。該校新聞稿指出，此無人機將應用在關鍵基礎設施防護，以及在複雜環境執行任務，例如自然災害、失蹤人員搜尋，或發電廠事故等情況。在沒有GPS訊號下，此無人機也能飛行，且大多數零組件採捷克本土製造。

    根據捷克電視台（ČT）報導，開發團隊負責人薩斯卡（Martin Saska）說：「大多數歐洲製造商對中國的依賴程度相當高，但現在大家都意識到這個問題，並努力將所有元件，甚至細到每一條電纜，都在本地或周邊地區開發。」

    團隊表示，他們致力打造完全基於歐洲與在地技術的飛行機器人，確保無人機不含間諜晶片，以降低資安風險，並在全球供應鏈受阻時，仍能維持自主生產能力。

    此外，此無人機具「仿生群體飛行技術」，讓無人機如同鳥群般高速且靈活地協同行動。為此，研究團隊與捷克科學院脊椎動物生物學研究所，以及康斯坦茨大學（University of Konstanz）的學者合作，透過分析鳥群飛行的動態數據，深入探討其避碰與同步轉向的運作機制。

    團隊透過新聞稿指出，最新發現顯示，鳥類在群體飛行時不僅依賴彼此的位置資訊，還能預測鄰近個體的未來動作。此機制已被導入無人機控制模型中，使其在編隊飛行時能更快速地調整行為，大幅提升整體機動性與精準度。

    初步實驗結果顯示，相關技術可使無人機的操控與反應能力提升最高達6成，展現高度潛力。

    此無人機系統具備模組化，可依任務需求快速整合不同感測器與設備，並搭載安全飛控系統與通訊技術，使多架無人機能協同運作。

    團隊表示，未來將持續深化跨領域合作，結合機器人學、人工智慧與生物學研究，推動智慧無人機群系統的實際應用。

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