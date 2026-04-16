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    首頁 > 生活

    解決梧棲人繞路1公里之苦 台中砸4577萬打通265公尺道路

    2026/04/16 21:18 記者蘇孟娟／台中報導
    台中砸4577萬打通興國路，解決梧棲人繞路1公里之苦。（市府提供）

    台中砸4577萬打通興國路，解決梧棲人繞路1公里之苦。（市府提供）

    台中梧棲區興國路到永寧路原本未打通，民眾行經需繞行周邊道路長約1公里的距離，影響通行效率與交通順暢，台中市建設局斥資4577萬打通瓶頸，預計明年3月底前完工通車，建設局長陳大田指出，完工後原需繞行約1公里的路段，將可直接通行，通行距離秒縮為265公尺，大幅節省通行時間，提升整體交通便利性。

    陳大田指出，該道路位於梧棲區興農里與沙鹿區興安里交界，工程將既有興國路向東延伸銜接永寧路，全長約265公尺、寬度30公尺，屬都市計畫道路重要節點，但過去因道路未打通，車流需繞行周邊道路，車行到道路另一端竟需繞行約1公里的距離，造成居民通行不便，引發民怨，尖峰時段也影響交通順暢。

    陳大田指出，這次斥資4577萬元推動梧棲區興國路延伸至永寧路道路新闢工程，包括道路新闢、排水側溝設置、路燈建置及交通安全設施等，同時於道路兩側規劃設置寬度1.5公尺以上的實體人行道，提供行人安全、友善的通行空間，兼顧車行效率與人本交通需求。

    陳大田指出，預計明年3月完工，完工後興國路自興農路到永寧路原需繞行約1公里，未來行車距離縮為265公尺，便利通行。

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