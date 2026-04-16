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    首頁 > 生活

    學姐也排不到！北市公托候補逾3千人 黃瀞瑩籲建立「登記平台」

    2026/04/16 19:59 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員黃瀞瑩。（資料照）

    台北市議員黃瀞瑩。（資料照）

    根據台北市社會局統計，台北市2025年新生兒人數合計1萬2千名，2歲以下新生兒達2萬5千名，公托候補卻高達3000人；台北市長蔣萬安日前提出「校校有公托」政策，今年預計增加600位收托量。台北市議員黃瀞瑩表示，「校校有公托」不能只有口號，而應提出具體的短、中、長期目標與開辦藍圖，並建立「公托需求登記平台」，讓準家長登記需求順序，讓社會局更精準掌握開辦位置。社會局長姚淑文認同並承諾在一個月後提出報告。

    台北市社會局統計至今年2月，公辦民營機構共有92家，收托2000人；準公共托嬰中心共有172家，現收托5500人，準公共保母人數有近2000人，收托人數超過2200人；私立托嬰中心有52家，收托1600人，非準公共保母約2300人，收托500人。

    然而，黃瀞瑩指出，目前北市0至2歲公托量能仍明顯不足，需求仍遠高於現有供給；未滿2歲人口逾2.5萬人，但現有公辦民營托嬰量能僅約2千人，候補人數仍超過3千人。黃瀞瑩也舉自身例子，說現在3個月的寶寶還在排公托，公托候補114號、小家園候補17號，無奈說：「不知道要等到什麼時候。」

    她強調，「校校有公托」不是口號，也不希望因為年底選舉，才訂有今年的明確目標、設置時程跟地點。她盼從今年起，甚至是未來10年內盡量盤點，當成年度計畫，提出校校有公托的短、中、長期目標。

    黃瀞瑩建議成立「公托需求登記平台」，讓準家長在孩子出生前、領到媽媽手冊時，就可以填寫資料登記需求順序，以利市府精準掌握各區需求。

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