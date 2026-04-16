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    首頁 > 生活

    驚！中市動物之家收容流浪犬死亡率3成 江和樹要求市府正視

    2026/04/16 12:09 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員江和樹要求市府正視動物之家的犬隻死亡率過高的問題。（記者蘇金鳳攝）

    市議員江和樹要求市府正視動物之家的犬隻死亡率過高的問題。（記者蘇金鳳攝）

    民眾養毛小孩愈來愈多，但遭棄養而流浪犬貓也增加，民眾黨市議員江和樹今天在市議會提出質疑，很多愛毛小孩的民眾不敢把救到的毛小孩送動物之家，因為死亡率達3成，兩處動物之家，一年約死2至300隻狗，六都最高，究竟出了什麼問題?此外，台中市政府補助犬隻節育經費太少，造成流浪犬愈來愈多，要求增加補助。

    農業局長李逸安表示，動保處一年約收容1300多隻，台中市南屯及后里的動物之家各可收容五百隻，但通常不會收滿額，因為送來的犬隻不少是受傷很重或者是中老年齡，至於會有如此高的死亡率，會深入了解；至於節育補助會參考其他縣市。

    議員江和樹表示，台中市人口是六都第二城，養毛小孩也很多，但是收容毛小孩的動物之家，死亡率卻是六都最高，致使很多愛護動物的民眾，寧可花錢把流浪犬送醫，也不要送動保處。

    江和樹表示，經統計，台中市死亡率30.4%、新北市15.7%、台北市10.6%、桃園市5.4%、台南市4.7%、高雄市3.3%。

    江和樹表示，這樣的數字相當驚人，每收容1千隻，就有300隻無法活著離開，要求市府要去好好了解。

    另外，江和樹認為台中市節育補助太少，公犬800，母犬1400，其他縣市都比台中市高，台南公狗1000元，母狗1700元，要求增加補助。

    農業局長李逸安表示，會深入了解動物之家流浪犬增加的問題。（記者蘇金鳳攝）

    農業局長李逸安表示，會深入了解動物之家流浪犬增加的問題。（記者蘇金鳳攝）

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