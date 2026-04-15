不讓大甲媽「格鬥盃」再現！中警劃紅線防搶轎 與接駕團體約法三章

警方結合無人機讓現場畫面即時回傳指揮中心。（警方提供）

2026年大甲媽祖遶境進香將於17日深夜11時起駕、4月26日回鑾，面對往年屢傳「搶轎衝突」，甚至被戲稱為「格鬥盃」，台中市警方今年全面升級維安策略，不僅提前「約法三章」，更結合AI科技打造全方位防護網，提前部署啟動相關維安機制，確保活動安全順利進行。

過去遶境途中，因信徒爭搶鑾轎常演變成推擠甚至肢體衝突，為避免類似情況重演，警方近期已展開密集訪查，由各分局與刑警大隊深入接駕宮廟與團體，逐一建立聯繫窗口，明確告知「嚴禁搶轎、不得展示幫派標誌」，一旦出現聚眾鬥毆或強行搶轎等脫序行為，將依《刑法》妨害秩序罪嚴辦，絕不寬貸。

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另警方今年也導入「雲端智慧指揮所」，結合無人機、高解析監視器與M-Police行動系統，讓現場畫面即時回傳指揮中心，再透過AI影像辨識進行人流監控與異常預警，一旦發現推擠升溫或可疑聚集，系統即時示警，讓警力迅速介入，將衝突化解於萌芽階段。

此外，警方也針對人潮密集熱點部署「護轎及蒐證專責警力」，全程錄影蒐證，避免有人心存僥倖，現場更搭配機動廣播與防竊標語，不斷提醒信眾保持理性，將「虔誠」放在第一位，而非搶奪鑾轎，而遶境期間大量香客湧入，易成為竊賊目標，因此同步強化檢扒勤務，利用大數據鎖定慣竊，並加強停車熱點巡邏，防止破窗行竊。

警方邀集接駕宮廟及團體約制。（警方提供）

往年大甲媽起駕的空拍照。（警方提供）

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