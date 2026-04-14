「粉紅超跑」跨大度橋！萬人香燈腳湧進彰化市

白沙屯媽鑾轎隊伍今天上午10點多自台中大肚跨越大度橋，進入彰化市區，場面壯觀。（圖擷取白沙屯媽祖網路電視台）

「粉紅超跑」進彰化了！白沙屯媽祖8天7夜進香活動今天（14日）進入第2天，鑾轎隊伍上午10點多從台中大肚跨過大度橋，進入彰化市區，橋面瞬間被數以萬計的香燈腳人龍塞滿，放眼望去盡是粉紅帽海，場面壯觀，不少民眾直呼「走到哪都是人」。

白沙屯媽祖進香路線向來不固定，今天跨過大度橋從台中市進入彰化市，市區交通人車滿滿，隨著鑾轎抵達，加上，年底選舉來了，不少政治人物也現身在人群中等待接轎，彰化議長謝典霖與前民眾黨立委蔡壁如等人，今天早上先赴伸港鄉福安宮參拜祈福，隨後回到縣議會等待接轎，蔡壁如還帶著台中、彰化多名縣市議員參選人一同現身，祈求媽祖庇佑，提高曝光率也增加與民眾的互動。

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蔡壁如說，媽祖進香不只是宗教活動，更是台灣最具生命力的民間文化之一，透過徒步行腳能更貼近地方、聽見民意。她說，宗教信仰安定人心，政治工作同樣需要貼近基層、理解需求。她強調，此行以虔誠參與為主，除向媽祖祈福，也藉機與地方交流，未來將持續關注彰化建設、青年發展及產業升級等議題，會與更多關心彰化發展的人一起努力，為地方尋求更好的可能。

香燈腳人龍大軍讓大度橋瞬間出現橘色帽海。（圖擷取白沙屯媽祖網路電視台）

粉紅超跑在香燈腳隨行下，浩浩蕩蕩挺進彰化市。（圖擷取白沙屯媽祖網路電視台）

前民眾黨立委蔡壁如（中）今天在彰化縣議會附近中山路等待接轎。（蔡壁如提供）

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