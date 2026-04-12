公有建築未先規劃YouBike站點造成需破壞基地重設?中市議員:修法

市議員建議在新建公有建物時，在規劃時就應納入YouBike站點。（記者蘇金鳳攝）

YouBike已是台中人重要的運輸工具之一，民進黨市議員張家銨便表示，市府應在新建公有建築時便將YouBike規劃於設計階段，完工後也可同時啟用站點，不要等到一旦新建公有建物完工後，因為民眾的陳情又要在四週到處找站點，最後迫於無奈要破壞原先建物，非常沒有遠見，她建議可修正相關法規列入。

都發局表示，凡符合「台中市公有建築應送都市設計審議委員會審議要點」規範的案件，都發局將於審議階段視個案的類別、規模、型態及區位條件，主動要求整體評估留設YouBike站點空間，從源頭優化都市空間配置，確保公共設施與大眾運輸接駁能無縫銜接；另若交通局研議的公共自行車租賃站點區，並無適當公有建物、學校或公共設施（公有）用地，將再審慎評估考量可行性。

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張家銨指出，近來台中市有學校的新建公有建築常於完工啟用後，才因交通需求、地方陳情而建置YouBike站點，若要建置會導致建物基地要二度施工， 至今都找不到適合的地點，若當初納入，就不需要此時傷腦筋了。

張家銨表示，若市府規定在新建公有建築之前，在規劃時同時納入YouBike站點，就不會破壞原先基地配置理念，也不會因為缺乏YouBike站點，民眾就只能騎機車、開車，徒增停車問題。

她認為，市府應積極修正都市設計審議相關法規，規範台中市新建公有建築應於規劃設計階段，一併規劃於基內留設YouBike站點的設置空間，並一步研擬鼓勵民間申請容積移轉案件 ，捐贈YouBike租賃站點，友善開放空間環境，完善台中市大眾運輸環境。

都發局表示，各級學校新建案，將由教育局依「校園規劃審議小組」的規定，於校園規劃審議階段整體納入考量，無須再提送都市設計審議。

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