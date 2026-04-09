台南鹽水岸內國小籌備80年校慶 「移動博物館」訴說昔日風華

台南鹽水岸內國小校長黃明漢（右一）等人的位置，即是昔日百年糖廠神社的參道、狛犬等遺跡。（記者楊金城攝）

台南鹽水區岸內國小將在12月12日舉辦80週年校慶。學校位在岸內糖廠內，前身為「台糖學校」，更早是糖廠神社位置，承載許多糖廠子弟、鹽水人的回憶，校方今天（9日）邀請人稱「岸內二爸」的謝福祥與蘇芳南到校說故事，透過珍貴老照片與口述歷史，為校慶暖身，也邀校友記得校慶「返校日」回母校團聚。

88歲的謝福祥是新營糖廠退休員工，曾在岸內糖廠任職，他自年輕時就熱愛攝影，他的兒子、孫子都是岸內國小畢業校友，20多年來他為學校拍了許多照片和影像，早年拍攝岸內糖廠的老照片足以拼湊出完整的岸內糖廠的興衰史。岸內糖廠如今已變成國家級影視基地。

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謝福祥展示並解說現已拆除的岸內糖廠建築照，包括中山堂、福利社及舊宿舍群。至今他仍記憶猶新，「當年的中山堂不僅是開會場所，更是孩子們領取畢業證書的殿堂，晚上還能看電影、打羽毛球，那是校園生活的重心。」福利社旁邊還有間冰店，昔日甜味與中山堂的熱鬧彷彿穿越時空，重現在眼前。他將老照片剪輯成短影音，讓校友不管在何地都能在網上重溫兒時的糖廠印記。

校長黃明漢說，岸內國小校內至今仍保留百年糖廠神社的參道、狛犬等遺跡，以前神社的神殿在設校時就改為學校辦公室、教室。

62歲的蘇芳南曾任岸內家長會長、現任義工團團長，擔任導護與圖書志工，當年創立的學生獅陣傳承至今，成為學校的驕傲；他也分享21年前，手作敬師禮鳳梨酥，成為義工團的每年盛事，至今分送擴及全校學生與社區獨居老人，展現岸內「人情味」。

黃明漢形容謝福祥與蘇芳南有如移動的「影像博物館」，熟悉地方文史，以老照片說故事，做成數位影音為岸內見證歷史，期待有更多的校友參與錄製他們的岸內故事，並在12月12日帶著家人一起回娘家。

謝福祥（左）與蘇芳南（右）到校為岸內說故事。老照片中的教室，今天還在。（記者楊金城攝）

岸內國小就在岸內糖廠內。（記者楊金城攝）

岸內國小獅陣傳承民俗技藝，表現傑出。（記者楊金城攝）

鹽水岸內國小將迎接80年校慶，老教室結構補強。（記者楊金城攝）

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