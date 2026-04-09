宜蘭防水閘門補助行政院拍板了 每案最高4.7萬

行政院今天正式拍板核定「宜蘭縣防水閘門（板）補助計畫」，每案最高可補助4.7萬元，預計嘉惠4500戶家庭。（資料照）

去年鳳凰颱風在宜蘭造成嚴重水災，尤其蘇澳鎮更是重災區，為解決水患問題，中央、地方努力推動「蘇澳溪分洪道」治本，行政院今天正式拍板核定「宜蘭縣防水閘門（板）補助計畫」，每案最高可補助4.7萬元，預計嘉惠4500戶家庭，建置汛期前第一道防線。

行政院政務委員陳金德今天下午在臉書發布宜蘭防水閘門補助已獲核定的重大消息，他指出，去年風災過後，鄉親在泥濘巷弄中彎腰清理泡水家具，疲憊與無助的景象令人不捨。他隨即在行政院長卓榮泰指示下，積極召集「鳳凰颱風淹水救助金加發會議」。

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陳金德在會議中，除了確認救助金發放，更要求將防水閘門補助納入專案研議，落實長期的自主防護配套；今天行政院正式核定挹注6750萬元經費，針對室內淹水50公分以上受災戶，最高補助4.7萬元，能在汛期前建構家門口的第一道防線。

陳金德說，補助標準依防水閘門尺寸級距計算，由中央及地方政府合計補助每案實際支出金額的半數，每申請案以設置2處為限。依高度比例，車道最高補助4.7萬元，1樓出入口最高為3.8萬元。

他說，不過補助對象設有例外排除，包括公有建築、10年內曾領取同性質補助者，以及2011年7月後申請建照（依法應自設防水閘門）的建築，均不列入此次補助範圍。

陳金德說，待宜蘭縣政府公告後，鄉親備妥相關證明文件，向所在地的鄉、鎮、市公所提出申請。公所將會派員現勘確認淹水事實與補助額度，經審查核定並完工後辦理撥款，一起把準備做得更好，減少未來因颱風或豪雨造成建物淹水的危害。

行政院拍板宜蘭防水閘門補助，每案最高補助4.7萬元。（擷取自行政院政務委員陳金德臉書）

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