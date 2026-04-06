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    首頁 > 生活

    高雄五甲也傳春捲臭酸遭稽查 業者喊冤：買回去放了5小時才吃

    2026/04/06 17:23 記者許麗娟／高雄報導
    有網友在臉書社團指，高雄市鳳山區五甲一家春捲店吃起來酸酸的。（高雄市衛生局提供）

    有網友在臉書社團指，高雄市鳳山區五甲一家春捲店吃起來酸酸的。（高雄市衛生局提供）

    高雄市正義市場的春捲攤爆發134人疑似食物中毒，也有網友在臉書社團指，鳳山區五甲南光街的春捲，昨日上午11點要吃時已經臭酸，衛生局今（6）日前往稽查，業者表示僅接獲1件反映，並指民眾上午6點購買，直到拜拜後11點才吃。

    網友發文指出，到五甲南光街買春捲，11點要吃時第一口咬下去食物就有酸酸的味道壞掉了，12點半拿去，店家說她們食材是前晚11點煮的又沒有冰過拿出來賣，一會兒又有人來說這春捲壞掉了，酸酸的。

    對於民眾反映販售的春捲臭酸，業者喊冤指，食材前一晚11點多備料、隔日凌晨3點就開賣，該名顧客者是6點多買、10點多拜拜，放到11點多才吃，當場有告知春捲不能放太久，或者要放冰箱保存，但也退錢給對方。

    高雄市衛生局前往稽查，業者表示有接獲1件消費者反映，食用後覺得有異常酸味；經查業者未辦理食品業者登錄，已要求業者限期登錄，屆時未改善可裁罰3萬至300萬元。

    此外，該店衛生環境尚符合規定，針對現場冷藏冷凍庫無溫度紀錄、垃圾桶未加蓋、部分食材未離地放置及覆蓋等缺失，責令業者改善。

    衛生局提醒，春捲應現做現吃，因內餡水分高，放久易軟爛變質，通常建議至遲應於購入1至2小時內食用完畢。

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