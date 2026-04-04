排1小時繳費 再卡1小時出場！洲際停車場塞爆民怨炸

昨晚民眾觀賽後到洲際立體停車場取車，繳費大排長龍、場內也塞車近1小時才能出場。（翻攝自threads）

台中洲際棒球場旁洲際立體停車場昨晚爆發嚴重塞車亂象，昨晚進行中職象獅大戰，賽後民眾到停車場取車，現場繳費機大排長龍，光是排隊繳費就耗費近1小時，繳完費後仍卡在停車場內車道近1小時才能離場，整體動線幾近癱瘓；網路上也湧現大量抱怨聲浪，直呼「停車變惡夢！」

不少球迷擔心今晚洲際中職象獅大戰，停車惡夢再現，不過受到大雨影響，中職已確定停賽，延至6月27日。

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不少民眾在PO網大罵，停車場未設置自動扣繳機制，需集中至繳費機付款，導致人車回堵，「卡在停車場一個小時完全不能動」、「排隊繳費已經很久，車道又完全塞死」，甚至有人建議「球賽結束前就要先離場，否則恐排一個多小時還出不去」。

也有民眾提到，漢神百貨因4月10日開幕，4月起由漢神百貨接手營運洲際立體停車場，可透過下載漢神APP停車繳費，並享有停車優惠，但因現場指引不足，不少駕駛仍集中於實體繳費機排隊，而且7層各有一具繳費機，卻只有2具可用，加上車道未有效分流，導致繳費人潮、車流都壅塞。

議員謝家宜表示，接獲陳情後已立即向市府交通局反映，要求儘速改善；交通局回覆，已請業者研議增加繳費機或導入其他繳費方式，以提升效率。

運動局回應，該立體停車場自4月1日起由漢神百貨接手營運，目前場內設有7台繳費機，並提供APP線上繳費功能。針對民眾反映繳費不便與壅塞問題，已要求業者加強現場繳費機導引標示，並研議導入線上折抵停車費後可直接出場的機制，以減少實體操作。

運動局表示，後續也將要求業者增設實體繳費機台、完善多元線上繳費系統，並於停車場內及周邊路口加派人力進行交通疏導，改善出入動線，提升整體通行效率。

另針對民眾關心的收費問題，原本球賽日單一費率計次150元，也被取消，交通局指出，目前平日費率維持與前業者相同，每小時50元、當日最高上限200元；至於球賽期間的收費方案，因現行系統仍有技術問題，暫時僅能採計時收費，後續仍待業者進一步研議調整。

昨晚象獅大賽後，民眾到洲際立體停車場取車，繳費人龍大排長龍、場內也嚴重塞車。（翻攝自threads）

洲際立體停車場自4月1日起由漢神百貨接手營運。（記者蔡淑媛攝）

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