中一中流量密碼無誤！他扮賭神喊「我要驗牌」幫推活動又爆了

台中一中校長林隆諺配合玩迷因，喊「我要驗牌」。（台中一中學生提供）

台中一中校長林隆諺兩年前拍片與台南一中校長廖財固戰「真一中」爆紅，近來他又在學生請託下化身「賭神」喊「我要驗牌」，大玩迷因，幫推美術班藝術節，影片被學生放上Threads，狂吸超過12.3萬觀看。百無禁忌演出引熱議，「別人的校長為何總是比較有趣」、「中一中流量密碼無誤」。

林隆諺兩年前跟廖財固玩「爭一中」哏，拍片幫兩校學生會聯名設計的大學T恤行銷，創造驚人「業績」，衣服賣到斷貨，被封「中一中流量密碼」。

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今年中一中美術班成立滿30年，美術班學生為宣傳藝術節，又把腦筋動到林隆諺頭上，引用最近爆紅迷因、出自電影「賭俠2：上海灘賭聖」中「法國賭神」的台詞「我要驗牌」，設計橋段讓林隆諺演出。影片中，林隆諺化身「賭神」出場，霸氣甩外套、大喊「我要驗牌」，畫面跳接藝術節活動訊息後，林隆諺又說，「牌沒有問題」。

無厘頭的宣傳影片放上Threads，吸引超過12.3萬觀看，有一中人喊，「為何當年的校長不是這樣」，也有人說，「為什麼別人的校長總是比較有趣」。

中一中美研會會長姜米娜說，短影音迷因哏能吸引較多人觀看，雖用這個哏雖未必直接跟藝術節關連，但流量爆量，果然宣傳效果絕佳，超感謝校長配合演出。

林隆諺說，外界刻板印象可能認為一中校長「位高權重」、「德高望重」，他相對年輕，既然學生創意發想，就跟學生一起玩支持，「雖然看不懂他們的創意」。對於「流量密碼」封號，他說，一中的品牌效應加學生創意才是爆流量主因，「不一定是我的魅力啦」。

林隆諺模仿賭神搞笑甩衣。（台中一中學生提供）

台中一中校長林隆諺拍片爆紅，成為「中一中流量密碼」。（記者蘇孟娟攝）

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