彰化阿璋肉圓漲到每顆60元 鹿港阿振肉包不漲原因曝光

鹿港排隊名店「阿振肉包」的肉包每個25元。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化市排隊名店「阿璋肉圓」從今天（1日）漲價，每顆漲到60元，但鹿港鎮排隊名店「阿振肉包 」宣布「凍漲」，肉包每個25元價格不變，業者鄭永豐表示，中東戰火引發的包材等原物料漲價，應該是只是短暫現象，決定自行吸收。

鄭永豐表示，目前豬肉與麵粉的價格都很平穩，供需也很穩定，政府對於大宗物資供給與需求都有照顧到，在食材的價格與供需都平順下，該店所賣的饅頭與肉包，都沒有考慮漲價，肉包仍維持每個25元，招牌白饅頭每個10元。

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鄭永豐強調，近年來的物價雖有波動，包材成本略有增加，距離上次漲價也有3年了，但為了客人著想，該店決定「凍漲」，近期塑膠袋價格因為中東戰火影響而漲了3、4成，但考量中東戰火只是短暫的，應該很快就會結束，包材成本可望近期就會恢復平穩，這波塑膠袋漲價的成本，就會自行吸收。

阿振肉包在2022年2月宣布漲價，當時肉包從每個20元漲到22元，招牌白饅頭從每個8元漲到10元，那一次漲價是相隔10年調漲價格，當初是考量豬肉與麵粉雙漲。2023年夏天因豬肉大漲5、6成，麵粉也漲了4成，每個肉包漲到25元，其它品項「凍漲」。

鹿港排隊名店「阿振肉包」的肉包每個25元，目前沒有漲價的打算。（資料照，記者劉曉欣攝）

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