北市南機場整宅震後重建 單元四招商蓋14層住商大樓

南機場整宅單元四（一期4、5棟）屋齡逾50年，住都中心整合居民公辦都更，今（30）日公告招商。（圖由台北市都市更新處提供）

在2024年0403花蓮大地震受創嚴重的南機場整宅單元四（一期4、5棟）、單元五（一期6、7棟），經住戶由台北市住宅及都市更新中心（住都中心）擔任實施者後，單元四今（30）日公告招商，單元五也在3月啟動招商前置作業，住都中心表示，單元四將以爭取基準容積100%獎勵為基礎，預計興建地上14層、地下4層住商混合大樓，樓地板面積逾9500坪，可帶動民間投資約38.87億元，創造不動產價值逾76.87億元。

南機場整宅公辦都更繼單元三成功招商後，單元四在0403大地震受創嚴重，成為市府公告的黃單建築物之一，被列入迅行劃定更新地區，更新處協助召開公辦都更說明會，1個月內就整合意願至75%，達公辦都更第一階段意願門檻，正式啟動公辦都更，2025年8月住戶同意由住都中心擔任實施者並成功整合意願達92.82%，今（30）日公告招商。

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住都中心表示，單元四位於中正區中華路二段，面積1137坪且為完整方正街廓，緊鄰捷運萬大線LG03預定站與忠義國小社福園區，周邊有台北植物園、青年公園等大片都市綠地環繞。將爭取基準容積100%獎勵為基礎，包含整宅專案計畫50%獎勵，將興建地上14層、地下4層的住商混合大樓，樓地板面積逾9500坪，可帶動民間投資約38.87億元，創造不動產價值逾76.87億元，並規劃設置幸福住宅，提供新婚及育兒家庭承租。

更新處表示，單元五受惠整宅專案計畫公辦都更第二階段意願門檻由90%調降至80%政策，2025年5月已達標，第三階段於今年3月成功整合住戶模擬選配意願至90.43%，市府已同意由住都中心擔任實施者，即刻啟動招商前置作業。

南機場整宅單元四（一期4、5棟）、單元五（一期6、7棟），由住都中心整合居民公辦都更，單元四今（30）日公告招商，單元武也啟動招商前置作業。（圖由台北市都市更新處提供）

南機場整宅單元四更新後模擬圖。（圖由台北市都市更新處提供）

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