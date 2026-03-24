台韓國家公園合作第2例 太魯閣、漢拏山簽MOU聚焦5大目標

太魯閣國家公園管理處今天（24日）與韓國濟州漢拏山國立公園管理所正式締結為姊妹國家公園。（記者黃宜靜攝）

為深耕國際保育網絡，提升國家公園永續治理能見度，太魯閣國家公園管理處今天（24日）與韓國濟州漢拏山國立公園管理所締結為姊妹國家公園，並訂定5大目標；國家公園署長王成機表示，這是繼陽明山國家公園與慶州國立公園後的第2例台韓合作。

國家公園署今天（24日）舉辦太魯閣國家公園與韓國濟州漢拏山國立公園姊妹公園協議締結儀式，其中合作備忘錄中共有5目標，包括共同策畫並推動宣傳與交流活動，提升國家公園價值與認知度；參與各項活動計畫，建立永續穩定合作關係；分享推廣國家公園管理技術、研究成果及最佳政策實例；共同參與研討會、論壇等活動，拓展全球網絡並強化合作；提供實地經驗與雙方交流研究機會，提升專業能力。

請繼續往下閱讀...

王成機致詞時表示，今天適逢漢拏山國立公園成立56週年生日，也是太魯閣國家公園成立40週年的重要時刻，締結儀式象徵未來2個國家公園有更深入的交流、研究分享。

王成機說，台灣的國家公園近年來與國際接軌，不管是研究、自然保育甚至是高山旅遊、低碳旅遊等，積極與國際交流，此次締盟不僅是繼陽明山國家公園與慶州國立公園後的第2例台韓合作，更是「Team國家公園」理念邁向國際化、強化全球生態廊帶串連的重要里程碑。

太魯閣國家公園管理處長劉守禮表示，國家公園是一個人文、自然薈萃地方，是一個國家的瑰寶，在推動永續守護工作，「夥伴關係」是核心關鍵，對太魯閣國家公園來說，除了對內連結專家學者、志工、園區內外社區及社會大眾的支持，對外與漢拏山締盟則是為國家公園注入國際專業能量。夥伴不僅可以互相幫忙，更是一起努力、互相鼓勵、攜手合作前行的重要力量。

劉守禮指出，太魯閣跟漢拏山都是山岳型國家公園，生物多樣性高，甚至在兩座國家公園內可以看到相近的物種，如太魯閣的台灣高山杜鵑、漢拏山的映山紅等，2座國家公園都是珍稀物種的生態方舟；當然2座國家公園也有各自的特色，如漢拏山的火山、太魯閣有峽谷、斷崖。

韓國濟州漢拏山國立公園管理所所長鄭根植說，「希望未來能成為太魯閣很重要一隻手，一個人做，不如有夥伴一起做。」未來在學術研究、人才交流、環境保存、與社區居民的交流等進行合作，尤其是太魯閣國家公園與原住民交流讓他們非常羨慕，也是他們要學習的；也希望太魯閣國家公園在0403地震重創後，能早日恢復。

太魯閣國家公園園區內有台灣高山杜鵑。（國家公園署提供）

韓國濟州漢拏山國立公園內的映山紅。（國家公園署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法