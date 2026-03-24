電信強人楊福梅罹癌不忘助人 大體老師家屬：人生最後華麗轉身

電信女強人楊福梅的妹妹（左）和外甥（右）特別從海外前來參與紀念會。（記者林志怡攝）

醫師訓練過程中，大體老師的參與必不可少，北醫大今日舉辦解剖教學英靈追思紀念會，感念23位大體老師對於醫學教育的奉獻，電信女強人楊福梅作為大體老師之一，其妹妹和外甥也特別從海外前來參與；大體老師王素貞的兒子受訪時則說，媽媽成為大體老師是人生另一個階段的「華麗轉身」，成全她成為大體老師，也是最具意義的紀念方式。

楊福梅的外甥戚先生回憶，楊福梅生前總想著，能盡量能幫多少人就幫多少人，楊福梅當初罹癌後，雖然一直都有洗腎，身體大致還算硬朗，喜歡外出吃飯、遊玩，有感於醫學進步為患者帶來的幫助，生前就想到大體捐贈可以幫助更多人繼續進行醫學研究，有了成為大體老師的想法。

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「在我們立場來講，能幫她（楊福梅）做什麼東西，我們盡量做」，楊福梅年約80歲時辭世，戚先生提到，楊福梅當初一個摔跤，身體狀態就急轉直下，再也沒有醒來，幸好當初楊福梅生前就為成為大體老師想了很多、也準備很多，他們做為家屬，最後也就跟著楊福梅的遺願走，如今也算是完成了她的遺願。

戚先生說，楊福梅生前就樂於助人，除了生前為盲人創辦「光明天使基金會」，也與企業家王雪紅等一起合資，創辦盲人學校，他的媽媽和楊福梅是姊妹、關係最親，他小時候也曾經跟楊福梅一起在美國生活，一直到學生來家訪時，想起楊福梅還是會哭得稀里嘩啦。

精神科護理師王素貞的兒子鐘先生則說，他的母親是個很浪漫的人，從小就在家裡買了天文望遠鏡，並在整個客廳、餐廳收集了滿坑滿谷的書，甚至有點不濟成本的味道，但也對小孩非常耐心包容，在他印象中，從來沒有被媽媽罵過，總能設身處地的為他人著想。

「人生到不同階段，我覺得是滿華麗的轉身，我很慶幸媽媽走之前，沒有受太多苦、沒有長期臥床，都還能夠生活自理」，鐘先生提到，王素貞生前就提過想要進行器官捐贈，但無奈後來上了年紀、不適合，知道有大體老師這個機會後，想說有機會，便希望可以繼續貢獻。

北醫大解剖學暨細胞生物學科主任馮宗涵說，北醫大平均每年啟用14名大體老師，近年來捐贈大體風氣漸盛，從2023年的15人、2024年的18人，增加到2025年的23人，今年截至3月中也已經有8人，不過因為現代醫療進步、疾病治療方式改變，不少患者因治療而腹部積水嚴重，增加保存大體的困難度，要符合捐贈大體的條件並不容易。

楊福梅生前就樂於助人，除了生前為盲人創辦「光明天使基金會」，也與企業家王雪紅等一起合資，創辦盲人學校。（圖由家屬提供）

精神科護理師王素貞的兒子鐘先生說，媽媽能成為大體老師是人生階段的華麗轉身，很慶幸媽媽走之前，沒有受太多苦、沒有長期臥床，都還能夠生活自理。（記者林志怡攝）

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