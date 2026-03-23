中南部飆30度！「這天起」東北季風接力 北東連4天濕涼

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

1週溫度趨勢。（氣象署提供）

把握好天氣，明天（24日）全台放晴！中央氣象署預報，明天各地多雲到晴，週三至週六接連2波東北季風報到，北部、東部轉濕涼，中南部影響不大，白天溫度上看30度。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭、恆春半島有零星短暫陣雨，午後花東地區、南部山區有零星短暫陣雨。週三第一波微弱鋒面通過、東北季鋒稍增強，影響週三、週四2天天氣，這波水氣較少，大台北地區、基隆北海岸、東半部及恆春半島都有零星短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻指出，到了週五東北季風增強，水氣較多，將影響週五、週六2天天氣，北部、東半部、恆春半島零星短暫陣雨，午後南部山區也有零星短暫陣雨，中南部地區多雲到晴；週六雨區減少，僅剩基隆北海岸、東半部地區、大台北山區、恆春半島有零星短暫陣雨。到了下週日東北季風減弱，氣溫逐漸回升，僅剩迎風面東半部、恆春半島零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

溫度部分，黃恩鴻表示，這2波東北季風增強期間主要影響北東，白天溫度會略微下降，未來一週各地早晚約17-19度，南部、台東早晚溫度較高，可達20、21度，中南部、台東白天溫度28-30度；至於北部、宜蘭、花蓮在週三、週四、週五、週六東北季風影響期間，溫度略降至約24-26度，其他天仍有26、27度。

黃恩鴻提醒，明天、週三馬祖，明天清晨夜晚台中以北、雲嘉南地區及金門，週五清晨馬祖及北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

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