高雄萬豪酒店3/28關燈1小時 響應節能減碳、因應能源緊張

高雄萬豪酒店3/28晚間8時30分將關燈1小時，響應節能減碳與因應能源緊張。（萬豪酒店提供）

中東戰火引爆能源憂慮，經濟部重申目前我國天然氣存量，皆高於法定規範，國內供氣供電無虞，節約能源成為各界課題，高雄萬豪酒店決定參與全球年度環保盛事 Earth Hour「關燈1小時」，將於3月28日晚間8時30分至9時30分關閉建築物外牆景觀裝飾燈光。

萬豪酒店關燈1小時活動，預估將關掉7704組燈泡熄燈1小時，約可減少16萬瓦的用電量，期盼透過象徵性的關燈行動，喚起更多人關注氣候變遷與能源議題，同時鼓勵館內房客自發性關閉客房內不必要的燈光，以實際行動共同守護地球環境，以及為節約能源盡心力。

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據了解，高雄萬豪酒店今年已是第6度與全球同步參與「關燈1小時」行動，並將結合公益活動，展現對環境與弱勢族群的關懷，持續實踐企業的社會責任，一同為地球與社會注入正向力量。

除了環保行動外，高雄萬豪酒店也積極推廣低碳飲食理念，位於酒店的蔬食餐廳即日起，一直至4月30日推出平日限定優惠，週一至週五晚餐時段凡4位成人同行，即享一位成人免費。

餐廳以豐富多樣的蔬食料理呈現健康與美味兼具的餐飲體驗，希望透過推廣蔬食文化，鼓勵民眾從日常飲食中支持低碳排放與永續生活，餐廳以豐富多樣的蔬食料理呈現健康與美味兼具的餐飲體驗，希望透過推廣蔬食文化，鼓勵民眾從日常飲食中支持低碳排放與永續生活。

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