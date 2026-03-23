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    首頁 > 生活

    童心飛揚！宜蘭兒童節4大主題 提供小朋友多元體驗

    2026/03/23 18:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜縣「童心飛揚．樂遊蘭陽」兒童節系列活動，規劃4大主題提供小朋友多元體驗。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜縣「童心飛揚．樂遊蘭陽」兒童節系列活動，規劃4大主題提供小朋友多元體驗。（圖由宜蘭縣府提供）

    兒童節即將到來，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（23日）宣布，縣內公立國小可在本月30日到4月2日任選1天，利用1到4節課時間，結合學校特色及校訂課程，安排戶外、海洋、雙語、藝文或體育活動，讓小朋友提前歡度兒童節。

    宜蘭縣今年的「童心飛揚．樂遊蘭陽」兒童節系列活動，以宜蘭好樂趣、宜蘭好遊趣、宜蘭好玩藝、宜蘭好讀趣為4大主題，縣府準備多項專屬好禮，並與觀光工廠發展協會、博物館家族協會攜手合作，串聯特色商家推出系列優惠，同時規劃多元活動，給孩子們探索學習、豐富生活體驗。

    以宜蘭好樂趣子活動「勁好玩」為例，去年授權縣內各公立小學，利用3節課時間規劃戶外教育，今年時數得延長為4節課。另一項子活動「勁好禮」，縣府發給每個小朋友100元，開放全縣公立小學校自行決定購買禮券或其他實用物品，公私立幼兒園則由縣府統一採購，再送給幼童當兒童節禮物。

    宜蘭好遊趣整合宜蘭縣觀光工廠、休閒農場、博物館等兒童節系列優惠活動，提供親子假日好去處；宜蘭好玩藝是將參訪觀光工廠心得自訂題目投稿；宜蘭好讀趣希望培養學生閱讀興趣，鼓勵親子共讀。

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