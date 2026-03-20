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    員林蜀葵花季「花中巨人大冒險」 3/28開幕加碼送200張遊樂園券

    2026/03/20 18:34 記者陳冠備／彰化報導
    蜀葵花最高可達2公尺以上，漫步其中彷彿置身於色彩斑斕的迷宮。（記者陳冠備攝）

    蜀葵花最高可達2公尺以上，漫步其中彷彿置身於色彩斑斕的迷宮。（記者陳冠備攝）

    春暖花開，彰化縣賞花盛事「員林蜀葵花季」即將登場，3月天氣炎熱，原本4月開花的蜀葵花提前盛開，3月28日到4月19日在員林市南區公園旁花田舉辦為期3週的花季活動。員林市長賴致富說，今年雨水較少，花況相當良好，且較往年提早綻放，歡迎喜歡賞花的民眾把握時機，前來感受春天的繽紛氣息。

    員林蜀葵花季邁入第12年，花田總面積廣達8000平方公尺，種植近萬株、超過30種花色的蜀葵花成為特色，蜀葵花最高可達2公尺以上，又被稱為「一丈紅」，漫步其中彷彿置身於色彩斑斕的迷宮。

    今年活動以「花中巨人大冒險」 為主題，特別設計了原創角色「小葵」與「蜀來寶」，帶領遊客在花海間進行尋寶冒險互動遊戲，完成任務的民眾可獲得獨家設計的神秘小禮物，增添賞花樂趣。

    員林市公所說，3月28日開幕當天將邀請「MOMO家族」、「聲林之王」歌手鄭可強（小烏龜）以及「夢想成真魔術劇團」帶來精彩表演，花季期間的每週六、日也安排了一系列親子互動體驗活動。

    此外，為回饋遊客，當地遊樂園業者也共襄盛舉，28日開幕日當天，將發送200張百果山探索樂園入場券；另外，在活動期間的週末及清明連假，則會每日發放300張琉璃仙境休閒農場門票。民眾可多加利用「幸福巴士」接駁車，往返員林車站與花田之間，輕鬆展開春日賞花之旅。

    員林市南區公園蜀葵花田，原訂四月開花的已提前盛開。（記者陳冠備攝）

    員林市南區公園蜀葵花田，原訂四月開花的已提前盛開。（記者陳冠備攝）

    員林市南區公園旁蜀葵花田提早開花。記者陳冠備攝）

    員林市南區公園旁蜀葵花田提早開花。記者陳冠備攝）

    員林市公所3月28日到4月19日舉辦為期3週的員林蜀葵花季活動。（記者陳冠備攝）

    員林市公所3月28日到4月19日舉辦為期3週的員林蜀葵花季活動。（記者陳冠備攝）

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