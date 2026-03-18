霸氣將軍季連成分享花蓮救災 童子瑋 ：強化防災韌性

行政院政務委員季連成到基隆市議會專題演講。（記者盧賢秀攝）

花蓮馬太鞍溪2025年9月因堰塞湖洪災，釀成光復鄉重大災害，政務委員季連成臨危受命擔任救災總協調官，縮短救災時間，他今天到基隆市議會專題演講「從光復鄉救災經驗談基隆市防災韌性的統整」，提醒基隆人做好「疏散撤離計畫」準備。議長童子瑋表示，他也認真學習，一個城市要如何在關鍵時刻，做出對市民最安全的選擇。

花蓮堰塞湖洪災，「霸氣將軍」季連成進駐花蓮光復指揮救災，原本3個月救災時間縮短了20天，深受當地民眾尊重。季連成分享來自花蓮第一線救災的寶貴經驗，包括擴大多元化民防組織，成為穩定社會關鍵力量，建議民眾多看看小橘書「台灣全民安全指引」，提升社會韌性，讓民眾在面對極端氣候時能夠及時應對，也提醒基隆要做好「疏散撤離計畫」的準備，他承諾，基隆市今年舉辦的「2026城鎮韌性演習」，他會前來督導。

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童子瑋表示，在去年花蓮災情中，「鏟子超人」的身影讓全台灣動容，當時他也以個人名義捐出10萬元給賑災基金會，為救災盡一點微薄之力，但除了民間熱血，政府更需要透過穩健、負責的指揮體系，將民間、地方與中央的資源進行整合，才能成為最堅實的後盾。

童子瑋強調，基隆特殊的地理位置和地勢，在面對極端氣候的挑戰時，往往壓力更大，他演講中學習、好好「聽課」，一個城市要如何在關鍵時刻，做出對市民最安全的選擇。

行政院政務委員季連成建議民眾多看看小橘書「台灣全民安全指引」，多一些防災觀念。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋（左）向季連成學習城市防災韌性。（記者盧賢秀攝）

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