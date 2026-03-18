「環保集點」擁113萬名會員 環境部徵求新案邁向淨零永續

環境部「環保集點制度」公開招標，歡迎對綠色商機有熱忱、具備軟體實力的廠商遞件，與政府攜手推動，共創邁向2050淨零目標的永續正向循環。（圖由環境部提供）

環境部「環保集點制度」將環保行動有價化，已累積113萬名會員，為轉化成更具市場動能的數位經濟，環境部發布「環保集點制度民間自提整建營運移轉（ROT）案」政策公告，從3月11日起至5月8日下午5點止，邀請具備數位開發、商模創新與會員經營實績的優質廠商，提出可行性評估報告書，共創2050淨零目標。

環境部表示，環保集點制度核心理念為環保行動有價化，透過點數機制將大眾的綠生活行為轉化為實質誘因，目前已累積逾113萬名會員，串聯22個縣市與12家零售通路，提供超過4200項商品與集兌點服務，綠點累積量突破227億點，帶動逾21億元的綠色消費產值。

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為加速制度升級並提升系統效能，環境部將提供現有的環保集點App軟體、後端管理系統以及建置於雲端環境的伺服器主機等資產，交由民間機構負責後續的整建與維運工作。

環境部指出，考量公共服務的永續性，若計畫經評定其投資未具自償能力，環境部亦可依據「促參法」第29條，按營運績效給予貸款利息或費用補貼，以實質行政支援作為民間夥伴的最強後盾。

環境部希望，這不僅是1場數位建設的招標，更是邀請民間高手共同打造國家級淨零示範平台的契機，歡迎對綠色商機有熱忱、具備軟體實力的廠商遞件，與政府攜手推動環保集點制度普及，共創邁向2050淨零目標的永續正向循環。詳情可查網址或環境部官網其他消息。

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