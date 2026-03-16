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    首頁 > 生活

    宜蘭知名向日葵冰店 無預警歇業

    2026/03/16 14:36 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭冰品名店向日葵冰店，今天傳出無預警歇業。（記者江志雄攝）

    宜蘭冰品名店向日葵冰店，今天傳出無預警歇業。（記者江志雄攝）

    有近30年歷史的宜蘭冰品名店向日葵冰店，今天（16日）無預警歇業，業者證實「下台一鞠躬」，消息傳出後，許多饕客大嘆「年少記憶又少了一塊」。

    向日葵冰店位在宜蘭市復興路與文化路口，鄰近復興國中、宜蘭高中，被形容料好實在、俗擱大碗，每年春、夏人潮絡繹不絕，很多人從小吃到大，留下不少美好回憶。店家今天拉下鐵門，懸掛「暫停營業，後續另行公告」，引起冰店粉絲議論紛紛。

    老闆娘兒子在社群平台「脆」PO文指出，「在今天和大家下台一鞠躬。很感謝大家多年來的支持，這裡承載了我接近30年的回憶，有苦也有歡笑，我會好好保存的，人生的旅人們，有緣再相見」。

    PO文曝光後，老闆娘補上，「很感謝大家的支持與愛護，闆娘出現了，目前接手人正在尋找，希望可以找到合適的人選」、「兒子你也太讓我驚嚇！你可能不知道我有在脆，我都還沒有公佈，已經全宜蘭都知道了」。

    網友留言回應，「根本是宜蘭的重要地標，怎麼突然關了」、「我的天呀，讀宜大時的回憶」、「夏天幾乎一週報到8天的我哭了」，眾人不捨名店吹熄燈號，直呼可惜。

    向日葵冰店的紅豆牛奶冰、紅豆芋頭牛奶冰、紅豆芋泥牛奶冰都讓人津津樂道，另外，聚寶盆、黑色荒原、火山爆發等造型冰品，也頗受歡迎。

    向日葵冰店懸掛「暫停營業，後續另行公告」告示牌。（記者江志雄攝）

    向日葵冰店懸掛「暫停營業，後續另行公告」告示牌。（記者江志雄攝）

    宜蘭向日葵冰店的冰品，被形容料好實在、俗擱大碗。（圖擷取自向日葵冰店粉專）

    宜蘭向日葵冰店的冰品，被形容料好實在、俗擱大碗。（圖擷取自向日葵冰店粉專）

    宜蘭向日葵冰店歇業後，在地好滋味成絕響。（記者江志雄攝）

    宜蘭向日葵冰店歇業後，在地好滋味成絕響。（記者江志雄攝）

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