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    新北校園就博會首場3/18開跑 95家企業釋3000職缺搶才

    2026/03/16 14:39 記者賴筱桐／新北報導
    今年新北市首場校園就業博覽會，將於3月18日在淡江大學登場。（圖由新北市勞工局提供）

    今年新北市首場校園就業博覽會，將於3月18日在淡江大學登場。（圖由新北市勞工局提供）

    求職不用等畢業！為迎接畢業季，新北市勞工局與轄內大專院校合作，舉辦7場校園就業博覽會，首場將於3月18日上午10點至下午3點在淡江大學登場，現場邀集95家廠商，提供超過3000個職缺，鼓勵青年把握機會，提早為未來職場卡位。

    勞工局長陳瑞嘉表示，根據《遠見》雜誌2026企業最愛大學生調查，淡江大學為上市櫃公司首選私校，另《Cheers》及111人力銀行調查，淡江為私校雙冠王，加上近年積極推動AI跨域思維與實作導向教學，成為業界延攬人才的熱門學校。

    陳瑞嘉說，本場就博會廠商數占比最高的是科技製造業，占總廠商家數4成4，其中國家太空中心TASA現場徵才，釋出多項工程師職缺；辛耘企業招攬設備工程師，月薪61K起；台灣基恩斯招募技術支援工程師，月薪55K起。

    此外，現場釋出逾400個兼職機會，例如美加文教、Live互動美語及王品餐飲等知名企業，提供助理教師、計時服務人員等職缺，有彈性工時需求的在校學生與求職民眾可把握機會，拓展職涯歷練。

    就服處表示，校園徵才活動繼淡江大學率先登場後，4月8日由宏國德霖科技大學接棒、4月16日於東南科技大學舉行、4月29日前進明志科技大學辦理，5月也將於真理大學、亞東科技大學及致理科技大學等校接續辦理，詳情上「新北市人力網」查詢。

    新北市校園就業博覽會將陸續登場，現場提供面試機會。（圖由新北市勞工局提供）

    新北市校園就業博覽會將陸續登場，現場提供面試機會。（圖由新北市勞工局提供）

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