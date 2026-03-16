永平國小地下停車場工程進度超前 年底完工兼顧校園安全與捷運轉乘

永平國小地下停車場工程目前整體進度達92.22％，超前0.32％。（交通局提供）

新北市永和區永平國小地下停車場工程持續穩健推進，目前整體進度已達92.22％，超前預定0.32％，朝今年12月完工啟用目標邁進。工程規劃地下3層、238格汽車位與692格機車位，並增設特色臨停接送區，連通捷運萬大中和線LG05站，兼顧家長接送、捷運轉乘與周邊交通需求，同時導入智慧工地管理與環境監測，兼顧安全、透明與校園友善空間。

交通局副局長曾招雄16日視察工程進度時表示，為因應尖峰通勤、家長接送與捷運轉乘需求，施工團隊與校方增設特色地下臨停接送區，讓停車場與校園銜接更緊密，提升安全與便利性。

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交通局停車管理科長吳清哲指出，工程自2024年1月開工以來，率先導入智慧工地管理系統，設置溫度、濕度、噪音及空氣品質監測設備，並在仁愛路與保生路設置智慧看板，資訊同步於交通局官網公開，落實「公開透明、全民參與」的工程治理理念。

此外，施工期間同步進行校園改善工程，包括新建球場、跑道、風雨操場，增設學童活動空間，並更新校舍氣密窗與空調設備，兼顧施工效率與學校教學環境。隨著工程穩定超前，地下停車場完工後將滿足周邊停車需求、守護校園安全，並提升公共使用效益。

設置連通道銜接捷運萬大中和線LG05站。（交通局提供）

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