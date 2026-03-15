暌違6年！ 全國三胞胎大會師 37組家庭大聊「1打3、2打3」育兒經

三胞胎媽媽陳慧君發起的「三胞胎大會師」，暌違6年今（15）日在雲林斗南文安國小舉辦，這場由民間發起的活動，總共吸引37組全國各地三胞胎家庭參與。（記者李文德攝）

由三胞胎媽媽陳慧君發起的「三胞胎大會師」，暌違6年今（15）日在雲林斗南文安國小舉辦，這場由民間發起的活動，總共吸引37組全國各地三胞胎家庭參與。透過活動家長共同分享「1打3、2打3」甘苦談經驗，更是提供相關醫療資源，活動既熱鬧又溫馨。

住在彰化縣田中鎮的陳慧君從事幼教、學前特殊教育約30年，本身是三胞胎媽媽的她，有感於養育多胞胎資訊較少，因此開始當起部落客分享經驗，2008年開始舉辦首屆「三胞胎大會師」，當時吸引14組三胞胎家庭參與，2019年舉辦第11屆活動後，因碰上新冠疫情而中斷6年，第12屆活動在她任教的文安國小重磅回歸。

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陳慧君指出，此次活動共有37組家庭參與，最大年紀為22歲，最小年紀才1歲4個月，來自基隆、新北、屏東、宜蘭、台中、彰化等全國各地家庭共襄盛舉，透過實質的聚會交流聯誼，互相分享三胞胎育兒經驗。

台中媽媽黃柄婞表示，原試管植入兩顆卵，沒想到竟然有一顆卵分裂，意外喜獲1三胞胎，不過因周邊朋友圈其實很少有「三胞胎」育兒經驗，回想小朋友剛出生，在沒有後援的情況下照顧，她與先生完全沒出門「不見天日」約三個月，身心靈需要強大意志力，因此參加活動透過「學長姐」的分享，也能夠讓自己在育兒上更有依靠。

新北龔怡菁和新竹陳麗慧分別是同卵三胞胎男孩及異卵三胞胎女孩。龔怡菁表示，多年前參加活動與麗慧認識，一聊才發現都同為三胞胎媽媽，兩人越聊越有勁，成為好朋友後都會分享育兒經，得知有大會師活動就一起參加。

此外，來自南投來的小五三姊弟被問到是否會有「心電感應」？哥哥笑說，有時候想吃義大利麵，不用詢問弟弟或姊姊，就會被反問，非常有默契。

陳慧君說，目前她在臉書、Line成立社團群組，已經有超過百組「三寶」家庭加入，除了讓家長們線上分享外，每年三月第三個週日訂為三胞胎日，未來會持續的全國各地巡迴舉辦，讓更多「三寶」新手爸媽們可以獲得更多「學長姐」分享經驗。

三胞胎媽媽陳慧君發起的「三胞胎大會師」，暌違6年今（15）日在雲林斗南文安國小舉辦，這場由民間發起的活動，總共吸引37組全國各地三胞胎家庭參與。（記者李文德攝）

三胞胎媽媽陳慧君發起的「三胞胎大會師」，暌違6年今（15）日在雲林斗南文安國小舉辦，這場由民間發起的活動，總共吸引37組全國各地三胞胎家庭參與。（記者李文德攝）

三胞胎媽媽陳慧君發起的「三胞胎大會師」，暌違6年今（15）日在雲林斗南文安國小舉辦，這場由民間發起的活動，總共吸引37組全國各地三胞胎家庭參與。（記者李文德攝）

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