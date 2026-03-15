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    首頁 > 生活

    彰化縣府3年種30萬棵樹！這7樣台灣原生樹種

    2026/03/15 14:42 記者顏宏駿／彰化報導
    王惠美說，為環境永續縣府3年來已配撥30萬棵樹給社區或機關種樹。（記者顏宏駿攝）

    王惠美說，為環境永續縣府3年來已配撥30萬棵樹給社區或機關種樹。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣政府、農業部林業及自然保育署南投分署，今（15）日在埤頭鄉豐崙公園共同辦理「彰化縣115年植樹活動-原地扎根•韌性森活」活動，縣長王惠美表示，3年來縣府共計配撥機關團體及學校苗木達30餘萬株，完成400餘個村里社區綠美化，達到節能減碳目的，更展現面對環境變遷的自信與韌性。

    王惠美表示，植樹不僅是種樹，更是為土地播下希望的種子。今天我們攜手種下厚葉石斑木、山芙蓉、椬梧、水黃皮、珊瑚樹、白水木、象牙木等7種本地原生樹種，代表對土地的承諾。近年來縣府已提供逾30萬株樹苗，給鄉鎮市公所、學校及機關團體，期盼為彰化種下蓊鬱如蔭的未來。

    王惠美指出，為了讓植樹融入生活，現場也作植栽DIY教學，提供金毛杜鵑、蘭嶼羅漢松、厚葉石斑木、七里香等原生樹苗各500株，共2,000株，開放民眾現場領取。同時表揚114年度本縣綠美化有功人士及團體，感謝盡心盡力為社區綠美化而努力。希望透過植樹活動，引領民眾更關懷這片孕育我們的土地。

    立委謝衣鳯表示，期盼大家共同達成永續發展及減碳目標，並將碳匯作為工具引導大眾朝向節能減碳邁進。

    農業處表示，每年3、4月間，縣府與各鄉鎮市公所合作辦理植樹活動，由縣府提供苗木給各鄉鎮市公所辦理苗木贈送活動，促進民眾對植樹綠化的參與。縣府近3年共計配撥機關團體及學校苗木達30餘萬株，完成400餘個村里社區綠美化，各村里社區如有環境綠美化-苗木提供之申請需求，可至縣府農業處網站下載相關資料及申請書提出申請。

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