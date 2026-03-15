桃園首波共享車位使用率差異大 月底前再開放4處49格車位

桃園市月底前再釋出4處49格共享停車位，圖為環保行政園區停車場。（資料照）

桃園市推動共享車位紓解停車空間不足問題，首波於2月中釋出3公所及永安海螺文化園區共格位，以蘆竹區公所停放率約9成最高，桃市府交通局表示，3月底預計再開放4處共49格車位，涵蓋公務機關及景區。

桃園市人口增加快速，汽車數量也隨之增長，市區、觀光景點停車空間不足，除了持續增建停車場、鼓勵民間投入，桃市府也協調公家機關、單位釋出車位轉作共享車位，在夜間及例假日時提供一般民眾停放，提高停車場的使用效率。

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交通局表示，第1波於2月中釋出桃園、蘆竹、龍潭3區公所30格及永安海螺文化園區1格車位，試辦半個月來使用率不一，其中，以蘆竹區公所共享車位使用率最高，16格車位開放平日晚上及假日全天，停放率約有9成。

另，桃園區公所4格車位開放假日使用，預約數僅1輛，龍潭區公所10格車位開放平日洽公時間停放，僅停放過6輛車，永安海螺園區開放假日白天，則尚未有車輛預約停放。

交通局表示，預計本月底再開放八德區公所25格、桃園區環保行政園區前停車場4格、八德區身心障礙福利館戶外車格6格、觀音區崙坪文化地景園區停車場14格，有停車需求的民眾可下載USPACE共享車位平台APP預約，桃園市共享車位每小時停車費落在20到50元之間。

交通局表示，共享車位可提供民眾彈性停車選擇，將持續盤點合適的公有空間、學校及機關場域增加共享車位數量，同時透過公家機關及單位拋磚引玉，吸引商辦、社區等民間單位加入共享車位行列。

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