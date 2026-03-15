任內最後一次參加萬金石馬拉松 侯友宜感性致謝：期待明年見

新北市長侯友宜任內最後一次以市長身分，出席萬金石馬拉松活動。（圖擷取自侯友宜臉書）

新北市萬金石馬拉松今天清晨在萬里區登場，市長侯友宜說，這是他任內最後一次以市長身分參加萬金石馬拉松，有幸與各位一起邁出步伐，他也向多年來為賽事付出的當地鄉親和市府團隊致謝，期待明年再相見。

侯友宜今天在臉書PO文指出，20年來參與萬金石馬拉松，他是幸運的，成為跑者、成為起跑線鳴笛的主辦者，最驕傲的是，能成為讓這場賽事從地區活動變成銅標章、銀標章，甚至是全台灣第一個獲得世界田徑總會認證的金標章的推動者。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，感謝萬里、金山和石門鄉親始終全力相挺，包容交通管制帶來的不便，還組成最熱情的啦啦隊；他也感謝市府團隊、警消、醫護、志工，繃緊神經規劃周全，不畏風雨艷陽，服務所有參賽者。

侯友宜談到，很多人說，馬拉松是孤獨的運動，但萬金石馬拉松，有一群人對家鄉的情感，有一群人與山海的約定。這是他最後一次以市長身分參加萬金石馬拉松，42.195公里的突破，10公里的挑戰，有幸與各位一起邁出步伐，期待明年見。

新北市長侯友宜任內最後一次以市長身分，參加萬金石馬拉松，他向全力相挺的在地鄉親致謝。（圖擷取自侯友宜臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法