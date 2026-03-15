竹縣黃花風鈴木綻放迎春 把握花期賞花請趁早

栽植於峨眉湖畔環湖步道旁的黃花風鈴木，搭配遠方的層疊山巒和彌勒大佛與佛寺。（記者廖雪茹攝）

春暖花開，新竹縣金黃耀眼的黃花風鈴木景點登場，包括峨眉湖步道、新埔詹家黃金風鈴木、巨埔休閒生態農場等處的黃花風鈴木陸續綻放，部分已達盛開，預估花期尚可持續1到2週，都免費參觀，追花族可得把握好天氣賞花。

粉嫩櫻花漸漸凋謝之際，耀眼的黃花風鈴木自3月開始綻放！新竹縣有多處黃花風鈴木的觀賞景點，其中，栽植於峨眉湖畔環湖步道旁的黃花風鈴木，金黃色的花串與湖面倒影交織，搭配遠方的層疊山巒和彌勒大佛與佛寺，偶爾遇見飛過湖面的水鳥，獨樹一幟的畫面，成為3月峨眉的特有景致。

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新埔鎮位於旱坑里的詹家花園，栽植了多樣花草植物，其中小徑兩側上百株的黃花風鈴木，每年3月黃澄澄的鮮明風景，吸引不少遊客朝聖。業主說，入口前方的黃花風鈴木已落，後端緩坡處的才開始綻放，花期得視天候狀況，歡迎大家來散步。

同樣位於新埔鎮的巨埔休閒生態農場，農場入口就是壯觀的「金黃花道」，讓人忍不住狂拍，沿著農場內的廣源記圳步道前行，可到達觀景平台，也是拍攝黃花風鈴木的絕佳地點。除了賞花，巨埔農場內有環山步道、農產展售和DIY體驗，可供全家大小一日遊。

賞花景點都是地主熱心栽種，無償提供欣賞，賞花同時也請遊客共同維護環境。

峨眉湖畔環湖步道旁的黃花風鈴木，金黃色的花串與湖面倒影交織。（記者廖雪茹攝）

春暖花開，新竹縣金黃耀眼的黃花風鈴木景點登場，包括峨眉湖步道、新埔詹家黃金風鈴木、巨埔休閒生態農場等處的黃花風鈴木陸續綻放。（記者廖雪茹攝）

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