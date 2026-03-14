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    首頁 > 生活

    到廟裡拜拜別亂說話！「最常錯5句話」很多人中

    2026/03/14 08:32 記者蔡淑媛／台中報導
    台中松竹寺在臉書粉絲頁提醒，在民間信仰與佛教的觀念裡，拜拜最重「誠心」。（資料照）

    台中松竹寺在臉書粉絲頁提醒，在民間信仰與佛教的觀念裡，拜拜最重「誠心」。（資料照）

    台中市北屯松竹寺表示，很多人不知道拜拜時，有些話不太適合說，不是神明會生氣，而是這些話容易「心不恭敬、願不清楚」，提醒拜拜時最容易說錯的5句話，分別為「我順便來拜拜一下」、「神明一定要幫我」、「如果有保佑，我再來還願」、「我沒辦法了，你一定要救我」、「我只是來看看。」

    松竹寺在臉書粉絲頁提醒，在民間信仰與佛教的觀念裡，拜拜最重「誠心」，說明最容易說錯的話：一、「順便來拜拜一下」，因為「順便」代表隨意，到廟裡禮佛，是請安與感恩，與其說順便不如說「特地來向神明請安。」

    其次是「神明一定要幫我」，拜拜不是命令神明，比較好的說法是「若因緣允許，請神明保佑指引。」三、「如果有保佑，我再來還願」，很多人把拜拜變成交易，其實更好的心念是，先感恩，再祈願。

    四、「我沒辦法了，你一定要救我」，松竹寺表示，信眾有困攤，心急可以理解，但語氣太重，在觀世音菩薩這樣慈悲的神佛前更適合說，「請菩薩慈悲指引我一條路。」五、「我只是來看看」，廟門一進，就是緣分，很多長輩會說不是你來找神明，而是神明讓你走進來。

    松竹寺強調，神明不會計較一句話，但學習的是一種心，心恭敬時福氣就靠近，感恩時人生就會轉順，建議走進廟門時輕輕說一句「神明好，我來向您請安」，就是福報的開始。

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