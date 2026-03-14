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    首頁 > 生活

    嘉義師生欣賞陽光女子合唱團 體會愛與希望

    2026/03/14 08:43 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣教育展望協會舉辦包場觀影活動。（嘉義縣教育展望協會提供）

    嘉義縣教育展望協會舉辦包場觀影活動。（嘉義縣教育展望協會提供）

    為推動生命教育與社會情緒學習，嘉義縣教育展望協會昨晚包場舉辦「生命教育電影賞析」，在嘉義市IN89豪華影城播放電影《陽光女子合唱團》，邀請嘉義縣朴子國中合唱團、現代舞社團及東石國中合唱團師生共同觀賞，讓師生瞭解愛與希望的意義。

    活動由嘉義縣教育展望協會主辦，財團法人鄭秀英教育事務基金會、東石國中家長會、朴子國中家長會及黃冠智粉絲後援會協辦，透過電影故事所傳遞的情感與價值，引導學生思考生命意義、學習同理與關懷，讓藝術成為滋養心靈的重要媒介。

    嘉義縣教育展望協會理事長莊素鍾表示，協會推動融合社會情緒學習（SEL）的全人教育，近年透過包場勵志電影、搭配學習單與觀後心得分享，讓學生反思生命議題。《陽光女子合唱團》是充滿愛、包容與關懷的作品，希望學生透過故事看見生命中的希望與力量，懂得珍惜、感恩，理解生命因為有愛而充滿陽光。

    朴子國中女聲合唱團與現代舞社團參與電影賞析活動，由家長會協助支付交通費與電影票，朴子國中家長會長賴俊安準備爆米花與飲料，慰勞辛勤練習的學生與老師，東石國中男聲合唱團學生一同參與觀影，希望透過電影所呈現的團隊合作與情感連結，引導學生思考生命價值與人際關係。

    朴子國中合唱團陳同學分享，團隊練習過程中曾遇到挫折，老師與同學彼此鼓勵、相互支持，克服難關，看到電影角色透過歌聲彼此扶持，忍不住落淚，體會到親情、團隊陪伴與音樂力量的珍貴。

    東石國中男聲合唱團黃同學表示，電影裡團隊在困境中以歌聲彼此扶持，想到自己在合唱團練習時，和老師、團員一起努力成長的過程，讓他更珍惜一起唱歌的時光，未來希望能用歌聲把溫暖與感動傳遞出去。

    朴子國中及東石國中師生觀看電影《陽光女子合唱團》。（嘉義縣教育展望協會提供）

    朴子國中及東石國中師生觀看電影《陽光女子合唱團》。（嘉義縣教育展望協會提供）

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