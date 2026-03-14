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    首頁 > 生活

    冷吱吱！新竹關西今晨4.9度 16縣市低溫特報

    2026/03/14 06:15 即時新聞／綜合報導
    因大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，今晨氣象署持續對16縣市發布低溫特報，其中新竹縣關西鎮出現4.9度的平地低溫，苗栗縣頭屋鄉也只有6.4度。（資料照）

    因大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，今晨氣象署持續對16縣市發布低溫特報，其中新竹縣關西鎮出現4.9度的平地低溫，苗栗縣頭屋鄉也只有6.4度。（資料照）

    因大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，今晨氣象署持續對16縣市發布低溫特報，其中新竹縣關西鎮出現4.9度的平地低溫，苗栗縣頭屋鄉也只有6.4度，新北、桃園、雲林、花蓮、台東等縣市也出現不到9度的低溫。

    氣象署今晨持續對16縣市發布低溫特報，其中新竹縣亮橙燈，有6度以下氣溫發生的機率，新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣等則是亮黃燈，有10度以下氣溫發生的機率。

    據氣象署網站顯示，今晨各縣市平地低溫的溫度極值為，新竹關西4.9度、苗栗頭屋6.4度、桃園大溪8.3、新北石碇8.5、雲林崙背8.5、花蓮壽豐8.3、台東東河8.5。另外彰化、南投、嘉義縣、連江縣也都出現不到10度的低溫。

    因大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，今晨氣象署持續對16縣市發布低溫特報，其中新竹縣關西鎮出現4.9度的平地低溫，苗栗縣頭屋鄉也只有6.4度。（圖擷自氣象署）

    因大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，今晨氣象署持續對16縣市發布低溫特報，其中新竹縣關西鎮出現4.9度的平地低溫，苗栗縣頭屋鄉也只有6.4度。（圖擷自氣象署）

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